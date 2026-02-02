El exponente urbano Keyviem se abre paso en la música urbana cantando "drill"

Keyviem, firmado por Roc Nation, se abre paso en el género urbano cantando drill, en el que recién lanzó el sencillo “North Carolina”, sobrepasando las 790 mil reproducciones en su canal de YouTube.

También se destaca con temas como “A 200”, que logró ser el más escuchado de su repertorio con 49 millones de vistas desde su lanzamiento en diciembre de 2024, así como el más antiguo, “De mí”, que acumula 20 millones tras ser estrenado hace 4 años.

Otras canciones son: “Amor a primera vista”, “Mira cómo me tienes” y “Ganguero”.

Además, se prepara para publicar un EP de 6 canciones, que contará con colaboraciones con Sterling, Huan 62 y It's Junna, y realizar su primera gira de medios por Estados Unidos, donde se presentará como parte del Festival de la Calle Ocho, específicamente en Miami.