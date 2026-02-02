“Bonita Bonita”, el tema del Poeta Callejero que vuelve a ser tendencia 15 años después, ahora con IA

15 años después, “Bonita Bonita”, tema del Poeta Callejero, vuelve a ser tendencia en las plataformas digitales gracias a una reinterpretación asistida con inteligencia artificial por 4AMTapes. Incluso, la canción entró al chart de Billboard.

La canción, que está viral en las redes sociales, cuenta con más de nueve millones de reproducciones en Spotify y más de tres en YouTube, y ha sido utilizado en publicaciones por diferentes personalidades incluyendo la socialité Khloé Kardashian.

La versión original del tema, que fue incluido en el álbum “Hagan Sus Diligencias” (2014), cuenta con 2.7 milllones de visualizaciones en YouTube.

Aunque en su lanzamiento en 2011 la canción no llegó a Billboard, en esta ocasión ocupa el puesto No. 16 de Hot Latin Pop Songs (con fecha del 31 de enero), impulsada principalmente por actividad de streaming (390.000 reproducciones oficiales en Estados Unidos), indica la revista.

Billboard explica que Hot Latin Pop Songs, al igual que su lista principal Hot Latin Songs, son listas multimétricas de canciones, donde se combinan la actividad de streaming, la difusión radial y los datos de ventas para clasificar los títulos.

4AMTapes es el proyecto del productor y músico dominicano Kenny Javier.

Procesos del Poeta Callejero

Gerardo Gabriel Santana, conocido musicalmente como Poeta Callejero, es un artista urbano dominicano que alcanzó popularidad en 2010 gracias a sus letras de contenido social y romántico.

Llegó a estar nominado en Premios Casandra y posteriormente en Premios Soberano, sin embargo distintos procesos en todos los ámbitos de su vida, sobre todo personal, llevaron al Poeta a sufrir un declive en su popularidad, producto de las “meteduras de pata” que él mismo admitió y que son atribuidas esencialmente a su firma con la disquera internacional “Universal Music”.

Universal se sumó al camino del Poe en su momento cúspide. En primera instancia, al haber sido un artista completamente independiente, carecía de resoluciones legales que pudiesen evitarle futuros líos sobre todas las hazañas que venía realizando.

La intención del sello era organizar todos esos detalles y luego relanzar al cantante, sin embargo, eso tomó demasiado tiempo resultando desesperante para el Poe y su público que esperaba con ansias cada nueva poesía lírica.

El rap que ya no hacía dejo de darle de comer durante dos años, recién casado y con una niña pequeña su condición psicológica se deterioró y quedó en evidencia cuando volvió a lucirse en la palestra luego de que se filtrará su tema “Vídeos y Fotos”.

El golpe de lo que no pudo hacer la discográfica y actos que se hicieron virales, como quedarse mirando para arriba en medio de una entrevista con Luz García, mancharon la imagen pública que hoy intenta salvar.