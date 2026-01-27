El puertorriqueño Farruko será el artista principal de la Fórmula E en Miami

El puertorriqueño Farruko será el cantante principal del E-Prix de la Fórmula E, la competición de autos eléctricos, que se celebrará el próximo sábado en Miami, revelaron este martes los organizadores del evento.

Farruko, quien interpreta reguetón, urbano, pop y trap, es el primer artista confirmado de la cartelera de la carrera, bajo el concepto 'Miami Energy Drop', que ocurrirá en el Miami International Autodrome, donde también habrá DJs y otros músicos para acompañar la competición del automovilismo eléctrico.

El intérprete, dos veces ganador del Latin Grammy y nominado al Grammy, compartió en un comunicado que "encabezar este evento es un honor", además de estar "emocionado de conectar con la comunidad global de fans en un espacio nuevo que refleja el espíritu de la ciudad y muestra el futuro del automovilismo".

“Miami siempre ha sido un lugar especial para mí por su energía, su cultura y su gente. Me encanta cómo la Fórmula E está reuniendo todo eso en el Miami E-Prix", apuntó el cantante de éxitos como 'Calma', 'Obsesionado', 'Fantasías' y 'Pepas'.

El Miami E-Prix será la única parada en Estados Unidos de la temporada 2025-26 de la Fórmula E, que promete reunir en la ciudad del sur de Florida "automovilismo de élite y entretenimiento", con música en vivo y un 'Fan Village' además de las carreras, que serán las primeras de este evento en el Autódromo de Miami.

La carrera será la ronda 3 de la temporada, cuya parada anterior fue el 10 de enero en Ciudad de México.

Los organizadores prometieron en el comunicado "una jornada inolvidable de acción totalmente eléctrica, con los autos de carreras eléctricos más rápidos e innovadores del mundo y una de las aficiones más apasionadas del automovilismo".

"Miami representa un momento clave en el calendario y una gran oportunidad para seguir impulsando el crecimiento del campeonato en el mercado estadounidense", señalaron.

El evento refleja la creciente popularidad de la Fórmula E, competición de monoplazas 100 % eléctricos que cerró su undécima temporada en octubre pasado con números récord, como una audiencia televisiva global de 561 millones, 1.390 millones de interacciones en redes sociales y 422 millones de seguidores en todo el mundo.