“Es mentira”: Zion se defiende y ya cuenta con defensa ante posible radicación de cargos

La Fiscalía de Fajardo evalúa si procederá con la radicación de cargos contra el reguetonero Zion, luego de su arresto por presuntamente conducir en estado de embriaguez en hechos ocurridos la noche del domingo en Río Grande.

Mientras, el cantante ya cuenta con defensa, el abogado criminalista Jorge Gordon Pujol, quien espera en las afueras del cuartel a su regreso del Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) del municipio, a donde fue trasladado para ser sometido a unas pruebas rutinarias.

El arresto de Zion, cuyo nombre de pila es Félix Gerardo Ortiz Torres, de 44 años, ocurrió alrededor de las 10:26 p.m. de este domingo, cuando transitaba por la carretera PR-66 en un vehículo Dodge RAM 1500, informó la Policía.

Fue trasladado posteriormente al cuartel de la División de Patrullas de Carreteras de Fajardo, donde se le administró una prueba de aliento, en la que arrojó un nivel de alcohol de 0.27%.

“Yo estaba en Palomino, en el yate”, se limitó a decir Ortiz Torres a preguntas de la prensa.

El comandante de la región policíaca de Fajardo, Carlos Nazario Lebrón, indicó que en el vehículo del exponente urbano también iban como pasajeros una mujer y un hombre y le acompañaba un segundo vehículo, que fue detenido por otro agente.

Nazario explicó que la intervención a Ortiz Torres se debió, en principio, a un supuesto secuestro “en circunstancias que se están investigando” por el fiscal Pedro Vargas Echevarría, de la región de Fajardo, quien le ordenó a todos a comparecer en la mañana de este lunes.

“Es mentira, yo nunca he tenido problemas con mujeres, nunca, es mentira”, dijo el artista, sobre las otras alegaciones en su contra, a su salida del cuartel para ser transportado al CDT.

El Nuevo Día supo, preliminarmente, que el cantante le reclamó a la alegada víctima por la denuncia que hacía en su contra, en momentos en que la Policía lo tenía bajo custodia y entrevistaba a las otras personas.

De otro lado, durante la intervención se le ocupó un arma de fuego para la cual posee licencia de portación. Las versiones bajo investigación incluyen la alegación de que Ortiz Torres apuntó a la alegada víctima con el arma de fuego el pasado 23 de enero.

El exintegrante del dúo Zion y Lennox ha sido arrestado anteriormente por manejar en estado de embriaguez. La pasada ocasión en marzo de 2019 en Miami, Florida, donde conducía a 70 millas por hora (mph) en una zona con límite de 40 mph en un BMW color negro.

Al ser detenido y sometido a pruebas arrojó a 0.08%, lo que lo llevó más tarde a disculparse con sus fanáticos:

“La semana pasada estuve con unos amigos en mi departamento disfrutando de una noche libre. Desafortunadamente tomé un par de copas de vino y salí un momento manejando mi carro para buscar comida y regresar, y no pensé en las consecuencias. Fue un error humano que no debió haber pasado”, dijo, según expresiones compiladas por el programa El Gordo y la Flaca de Univisión.

A esto, añadió que “todos cometemos errores, son parte de las lecciones de vida que debemos aprender para tomar mejores decisiones en el futuro”.

Al momento de esta publicación, no se conocen más detalles, y Ortiz Torres aún permanecía en el CDT de Río Grande.