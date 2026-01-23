Raphy Pina, Árcangel, Ñengo Flow y Alofoke inician donaciones para comprarle una casa a envejeciente

Luego de la publicación en Instagram de la cuenta Molusco TV sobre el caso de la señora Ramona Cruz, de 70 años, quien recibió una orden de desalojo, el empresario Raphy Pina inició las donaciones para ayudar a comprarle una casa en Puerto Rico a la envejeciente.

A Pina también se unieron los artistas urbanos puertorriqueños Árcangel y Ñengo Flow y el youtuber dominicano Santiago Matías con 10 mil dólares cada uno.

"Que se muden en un mejor lugar. Hacemos un serrucho, cuenten con 10 mil de mi parte. Ronquen los que son duros en redes", comentó el prometido y mánager de Natti Natasha. Mientras que Árcangel dijo: "@yosoymolusco ponte creativo y me avisas cómo podemos colaborar, yo pongo 10k más con los de @raphypina son 20tana window".

Por su lado, Ñengo siguió a sus colegas y escribió: "Dímelo yo pongo 10k también @arcangel @pinarecords1 @yosoymolusco estamos aquí". Y Alofoke añadió: "Molu estoy activo con 10K. Avísame, por favor".

Según el medio, el tribunal estableció que Ramona Cruz debe abandonar la vivienda en menos de un mes, junto a su esposo y dos hermanos con diversidad funcional, quedando en riesgo de perder un techo.

En el video publicado en redes sociales, la anciana aparece llorando al enterarse de la notificación de desahucio que se hará efectivo el 10 de febrero.