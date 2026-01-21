Tekashi 69 es tendencia por rumores sobre supuesta muerte en prisión
El rapero estadounidense de origen mexicano Daniel Hernández, conocido artísticamente como Tekashi 69, ha vuelto a ser noticia durante las últimas horas tras circular el supuesto ataque violento que vivió en la Prisión Metropolitana de Brooklyn, Nueva York.
Fue el influencer Tommy Go Braazy quien inició el rumor cuando compartió un mensaje a través de X, donde afirmó que el artista había recibido 31 puñaladas durante una pelea y se encontraba en estado crítico.
La información fue replicada rápidamente por varios medios, pero hasta el momento no ha sido confirmada por las autoridades competentes.
“Según informes, el popular rapero Tekashi 6ix9ine fue apuñalado 31 veces esta mañana en la prisión de Nueva York. Fuentes dicen que se desató una pelea y un hombre pequeño sacó una espada”, dice el tuit.
Se recuerda que el cantante fue condenado a tres meses de prisión por haber violado los términos de su libertad supervisada de cinco años, derivados del caso de crimen organizado en 2018.
Según AP News, Tekashi se unió al presidente de Venezuela Nicolás Maduro y al hombre acusado de matar a tiros al director ejecutivo de United Healthcare, Luigi Mangione, en una notoria cárcel federal en la ciudad de Nueva York.