Bad Bunny en la celebración de los 20 años de carrera de Árcangel: “Eres el artista más importante del género”

Árcangel celebró sus 20 años de carrera artística con invitados que forman parte de su historia, incluyendo Bad Bunny, con quien comparte éxitos como "Tú no vives así", "Me acostumbré", "La Jumpa" y "Diles".

"El Conejo Malo" sorprendió a su colega con elogios y una lujosa cadena de su disco 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana', durante la cena que también contó con la presencia de las figuras claves en la trayectoria de "La Maravilla", entre ellos su madre, sus manejadores, sus productores, artistas y ejecutivos de la industria.

"Árcangel es el artista más importante del género urbano, porque sus aportaciones van más allá de los éxitos musicales, que los tiene, pero es algo que quizás no se ve así a simple vista, no sé ve en números y es algo que no se puede medir", y es que ha sido inspiración para otros y ha creído en el talento de otros, dijo El Conejo.

Mientras el protagonista de la noche lucía un esmoquin blanco y sus invitados smoquin negro, el cantante de "Debí tirar más fotos" estaba vestido con un abrigo negro y gorra de los Yankees de Nueva York.