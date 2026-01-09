Árcangel explica los cambios que ha tenido su cuerpo desde que dejó la marihuana

En medio de la promoción de su nuevo álbum, "La 8va Maravilla", Árcangel habló sobre los cambios que notó en su cuerpo mientras grababa cada canción tras dejar el consumo de marihuana que, según él, no necesita en su proceso creativo.

Durante una entrevista con la revista Billboard, el artista urbano contó que fue después de la cirugía de bypass a corazón abierto la cual fue sometido en abril de 2025 cuando tomó la decisión.

“Este es mi álbum sobrio, donde no necesitaba fumar. La cirugía a corazón abierto me hizo darme cuenta de que no necesito consumir nada para crear. Puedo crear en cualquier momento, incluso en mis peores momentos. Si durante 20 años creé música de una manera no tan saludable, en momentos muy oscuros, imagínense lo que puedo hacer ahora que estoy sobrio y me siento mejor personalmente”, dijo.

“Antes yo fumaba mucha marihuana, pero la realidad es que desde que dejé de fumar pienso mucho más rápido. De hecho me siento más rápido que todo el mundo a mi alrededor; ahora los encuentro más lentos a ellos. Ahí es donde me doy cuenta lo lento que yo era mientras fumaba tanta marihuana. Si necesitas de algún tipo de droga para crear, entonces no eres muy buen creador”, explicó.

Para su disco "La 8va Maravilla", el cantante visitó las nuevas siete maravillas del mundo moderno: Chichén Itzá, en Yucatán, México; el Coliseo de Roma, en Roma, Italia; la estatua del Cristo Redentor, en Río de Janeiro, Brasil; la Gran Muralla China, en China; Machu Picchu, en Perú; Petra, en Jordania; y el Taj Mahal, en Agra, India.

La producción, que se lanzará el 15 de enero bajo Rimas Entertainment, cuenta con colaboraciones con Ricky Martin, Beéle y Grupo Firme.