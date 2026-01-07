Tekashi 69 se entrega para cumplir condena de tres meses en prisión federal de Nueva York

El rapero Tekashi 6ix9ine se une al presidente de Venezuela y al hombre acusado de matar a tiros al director ejecutivo de United Healthcare en una notoria cárcel federal en la ciudad de Nueva York.

El artista de 29 años, cuyo verdadero nombre es Daniel Hernández, se presentó el martes en el Centro de Detención Metropolitano de su natal Brooklyn para cumplir su última condena tras las rejas.

Llegó hasta las puertas de la cárcel en una camioneta de lujo con la personalidad de Internet Adin Ross y un equipo de cámaras transmitiendo en vivo mientras se entregaba.

La instalación es la única cárcel federal en la ciudad de Nueva York, pero es tan problemática que algunos jueces se han negado a enviar gente allí y otros la han descrito como "el infierno en la tierra" por sus malas condiciones y su violencia constante.

Actualmente alberga al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, así como a Luigi Mangione, acusado de asesinar a Brian Thompson, líder de la mayor aseguradora de salud del país.

A lo largo de los años, MDC Brooklyn ha albergado una constelación de otros reclusos infames, entre ellos las estrellas de la música R. Kelly y Sean “Diddy” Combs y Ghislaine Maxwell, asociada de larga data de Jeffrey Epstein.

Los abogados de Hernández no respondieron de inmediato a los correos electrónicos en busca de comentarios el martes, pero dijeron anteriormente que el rapero esperaba cumplir su sentencia para poder reanudar su carrera musical.

Hernández admitió el año pasado haber agredido a un hombre y poseer drogas, en violación de los términos de su libertad supervisada en un caso relacionado con pandillas.

En diciembre, fue sentenciado a tres meses más de prisión federal. Anteriormente, en 2024, había recibido una condena de 45 días por incumplir las condiciones de su libertad supervisada.

Hernández saltó a la fama con el lanzamiento de su canción "Gummo" en 2017, pero al año siguiente se declaró culpable de su participación en una pandilla violenta de Nueva York, Nine Trey Gangsta Bloods.

Fue sentenciado a dos años de prisión en 2019, seguidos de cinco años de libertad supervisada por su cooperación en el caso de crimen organizado contra otros miembros de pandillas.

Fue liberado de la prisión federal varios meses antes, durante el pico de la pandemia de COVID-19 en 2020.

La última sentencia de Hernández está relacionada con pequeñas cantidades de cocaína y éxtasis halladas en su domicilio de Miami durante una redada policial. La fiscalía afirma que también golpeó a un hombre que se burló de él en un centro comercial de Florida por su cooperación contra pandilleros.