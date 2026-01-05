Yailin entregará juguetes a niños de escasos recursos en “la iglesia que construí para Dios”

La cantante Yailin ‘La más viral’ anunció su tradicional entrega de juguetes a niños de escasos recursos con motivo al Día de los Santos Reyes en República Dominicana.

A través de sus historias de Instagram, la intérprete de “Jaime” compartió que el evento se llevará a cabo el próximo martes 6 de enero en la iglesia cristiana que construyó en la avenida Venezuela, Santo Domingo Este.

“Con mucha alegría quiero anunciar que el próximo 6 de enero estaré dando Reyes en la iglesia que construí para Dios, especialmente para los niños necesitados”, escribió.

“Será un momento especial para compartir, bendecir y llevar sonrisas llenas de amor y esperanza. ¡Están todos cordialmente invitados!”, añadió.

Cada año, la entrega de juguetes también cuenta con la presencia de la hija de la exponente urbana, Cattleya, fruto de su matrimonio con el artista puertorriqueño Anuel AA.

El año pasado, Yailin y su hija entregaron juguetes en el sector de Los Mina.