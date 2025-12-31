La disquera ONErpm cierra el 2025 con más de 650 millones de streams de su catálogo local

La Multinacional ONErpm cierra el 2025 como uno de los actores más sólidos y relevantes de la industria musical en República Dominicana, reafirmando su papel como plataforma clave para el desarrollo y proyección de artistas locales en la era del streaming.

A lo largo del año, el catálogo dominicano de ONErpm superó los 650 millones de streams en plataformas digitales, un hito que confirma el impacto de un modelo enfocado en el crecimiento sostenible, la consistencia artística y la conexión real con las audiencias, tanto dentro como fuera del país.

Este desempeño no responde a fenómenos aislados, sino a un trabajo continuo de construcción de carreras. Durante 2025, el roster dominicano de ONErpm mantuvo una presencia constante en las plataformas, impulsado por artistas que hoy representan distintas expresiones del sonido dominicano y lideran conversaciones en el ecosistema digital. Nombres como Chimbala, Jey One, La Perversa, Donaty, Ceky Viciny, Ángel Dior, Yomel El Meloso, Luis Miguel del Amargue, Secreto El Famoso Biberón, Treintisiete, Wander Love y Rony Alca reflejan la amplitud y fuerza del movimiento musical dominicano actual.

El año también estuvo marcado por canciones que lograron una alta rotación y conexión con el público, entre ellas “Suave” y “Me Gusta” de Jey One, “Abusadora” de Chimbala y “Lo Que Pueda” de Donaty, reafirmando la capacidad del catálogo para sostener relevancia a lo largo del tiempo.

Lejos de bajar el ritmo, el cierre de 2025 encuentra a los artistas dominicanos de ONErpm en plena actividad creativa, con nuevos lanzamientos que continúan fortaleciendo su presencia digital, como “Tú La Tiene” de La Perversa, “La Fruta No Está en Fregadera” de Jey One y “La Droga Es Mala” de Rony Alca.

Con estos resultados, ONErpm ratifica su compromiso con República Dominicana como uno de los mercados más dinámicos del Caribe y como un territorio clave para la expansión de la música latina en el escenario global, proyectando un 2026 marcado por nuevos lanzamientos, mayor alcance internacional y un enfoque constante en el desarrollo de artistas a largo plazo.