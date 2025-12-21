Shadow Blow reafirma su trono en Santiago: una noche de "Capítulos" a casa llena

El reloj marcaba las 10:00 de la noche del sábado cuando, ante una Arena del Cibao a máxima capacidad, Shadow Blow dio inicio a su concierto “Capítulos” con el tema "Mensaje directo", desatando la algarabía del público santiaguero.

El espectáculo confirmó el poder de convocatoria del artista urbano en una de las plazas más importantes del país.

Durante casi tres horas de presentación, Shadow Blow interpretó más de 50 canciones de su repertorio, entre ellas "Oh oh!", "Ni virgen ni santa", "Es una novela", "Foke to’ 1", "Mucho más que enamorao’", "Tú con él y yo con ella", "Pomposo", "Teteo", "Nathalie", "Tú no me da nota", "Mega mami", "Influencer" y "Desde que te conocí", ofreciendo un recorrido por distintas etapas de su trayectoria artística.

El primer set se extendió por 50 minutos ininterrumpidos, acompañado por una banda de ocho músicos en tarima y el DJ Lobo, en una puesta en escena que mantuvo la energía del público de principio a fin.

¿POR QUÉ SANTIAGO?

"Porque desde el principio Santiago me apoyó, yo le debo demasiado a Santiago, al Cibao porque siempre creyeron en mí. Gracias no sólo a Santiago, al país completo, a todo el que me apoya desde siempre, a todo el que tiene la FSD, a todo el que siempre ha estado en el área muchísimas gracias", explicó Shadow en medio de gran emoción.

HOMENAJE A MONKEY BLACK

Uno de los momentos más conmovedores del concierto fue el homenaje que se le hizo a Leonardo Flores Ozuna conocido como Monkey Black, quien falleció en el 2014.

El homenaje inició con la canción "Yo me voy", en pantalla la imagen y voz de Monkey, una canción que según cuenta Shadow"nunca pudieron cantarla juntos en vivo".

El anfitrión aprovechó para destacar el talento que ha salido del sector Los Mina, y señaló el caso de Sujeto Oro 24 quien estuvo en la actividad y Lápiz consciente. Esta parte culminó a ritmo de un remix de Monkey .

Yailin la Más Viral junto a Shadow Blow durante el espectáculo del artista urbano en la Gran Arena del Cibao la noche del 20 de diciembre de 2025.

INVITADOS

El concierto contó con la participación de varios invitados especiales el primero de ellos fue El Nene La Amenazzy con quien cantó "Un buen día", y Shanty.

Yailín la Más Viral subió al escenario para interpretar junto a Shadow Sólo tú y yo, y posteriormente encendió aún más el ambiente con Bin Bon y La Silla.También participó Teo, joven artista colombiano, sumando diversidad al espectáculo.

Uno de los momentos más comentados de la noche fue el capítulo dedicado a la Casa de Alofoke 2, que abrió con la presencia de Carlos Montesquieu, Capitán Alofoke y Valka, con quien Shadow interpretó Bye, mientras ella presentó el tema Veo.

En el público estuvieron presentes Luis Polonia, Yester y Luis, quienes compartieron espacio con los protagonistas del reality, reforzando la conexión entre el escenario y la audiencia. El cierre del concierto estuvo a cargo de Don Miguelo, quien junto a Shadow interpretó Zaza y, ante el clamor del público, El marío de tu mujer y La 570, provocando una de las ovaciones más intensas de la noche.

La producción del evento cuidó cada detalle técnico, desde el sonido hasta la iluminación, elementos que acompañaron los distintos momentos del concierto y los cambios de ritmo del repertorio.

Las luces del escenario se apagaron a las 12:50 de la madrugada, luego de 2 horas y 50 minutos de espectáculo continuo, dejando al público con la sensación de haber sido parte de un cierre memorable.

Conductores. La conducción estuvo a cargo de Jessica Pereira y Wilson Sued, a quienes él público ovacionó.

Sold Out. De la mano de José Ricarfo Taveras, director de Todo tickets; Wilfri Díaz, productor del espectáculo y Claribel Adames, la loba en la presentación, comunicaron al público que Shadow Blow alcanzó el Sold Out en la Arena del Cibao.

Próxima parada. "Los próximos puntos a donde vamos a llevar los Capítulos de Shadow Blow son Puerto Plata y Santo Domingo", explicó el cantante al tiempo que señaló que la intención es llevarlo por gran parte del territorio nacional, y posteriormente al United Palace.

Outfits. En el aspecto visual, Shadow Blow realizó seis cambios de vestuario a lo largo de la noche, reforzando el concepto narrativo de “Capítulos” y consolidando su propuesta artística ante el público de Santiago.