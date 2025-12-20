Obama incluye al dominicano Lil Naay en su lista de favoritos de 2025

Un dominicano se encuentra en la tradicional lista de Fin de Año del presidente 44.º de los Estados Unidos Barack Obama, primer afroamericano que ocupó el puesto.

Se trata del cantante urbano Lil Naay, a quien el político y abogado estadounidense eligió escuchar este 2025 gracias a su canción “Pending”, en colaboración con el rapero puertorriqueño Myke Towers.

Como de costumbre, Obama sorprendió con los nombres que aparecieron en el listado de las películas, los libros o la música que se convirtió en su favorita durante el año, donde también figuran otros artistas en español como Rosalía, Manuel Turizo, Xavi, Mora y De La Rose.

El tema, que fue lanzado hace apenas 3 meses, estrenó su videoclip el pasado 12 de diciembre para despedir el exitoso año que tuvo el nuevo talento del género.

Actualmente el joven talento se prepara para llevar su música a Estados Unidos, donde pretende hacer una gira por las diferentes ciudades de las cuales ha recibido propuestas por la gran fanaticada que demanda su presencia.