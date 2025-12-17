El rapero Kay Flock condenado a 30 años de prisión por su condena en tiroteos

El rapero Kay Flock fue sentenciado el martes a 30 años de prisión por una serie de tiroteos en su vecindario del Bronx, descarrilando una carrera musical que apenas estaba despegando antes de su arresto en 2021.

El rapero de 22 años, cuyo verdadero nombre es Kevin Pérez, fue sentenciado por el juez federal de distrito Lewis J. Liman, quien criticó a Pérez por enviar un mensaje equivocado a sus jóvenes compañeros al glorificar la violencia durante un período de menos de 18 meses de 2020 a 2021 que, según los fiscales, dejó a decenas de personas en las calles del Bronx baleadas, heridas o muertas.

“Se burlaron, celebraron y ayudaron a crear un ciclo de violencia”, dijo Liman, señalando que Pérez se jactó en las redes sociales de haber sido exonerado del cargo principal y escribió “Maten todas las ratas” en Instagram después de un juicio en el que pandilleros testificaron en su contra.

El juez calificó a Pérez como un "hombre prometedor", pero afirmó que era necesaria una larga pena de prisión por cuatro tiroteos separados que hirieron a varias personas mientras lideraba una pandilla conocida como "Sev Side/DOA". Pérez fue declarado culpable en marzo de cargos que incluyen conspiración para cometer crimen organizado e intento de asesinato.

Pérez insistió en que había cambiado: “Lo que era a los 18 años no es lo que soy hoy”.

Añadió que todos merecen una segunda oportunidad: "Yo era solo un niño. Realmente no sabía nada mejor".

Pero Liman lo criticó por no expresar ninguna preocupación por sus víctimas.

"Hasta la fecha, usted no ha mostrado ningún remordimiento real por su conducta", dijo el juez.

Pérez fue nombrado Novato del Mes de R&B/Hip-Hop por la revista Billboard en noviembre de 2021, tras el lanzamiento de su primer álbum, "The DOA Tape". Esto lo puso en el mapa como una novedad en la escena del drill rap neoyorquino, que presenta artistas que empuñan armas y letras con jerga violenta.

La música incluye amenazas y burlas, un hecho que el fiscal federal adjunto Patrick R. Moroney señaló cuando pidió a Liman que impusiera una sentencia de 50 años de prisión, la misma sentencia recomendada por el oficial del Departamento de Libertad Condicional del tribunal.

“Era muy bueno celebrando su violencia y poniéndose bajo la piel de sus rivales”, dijo el fiscal.

En su escrito de sentencia, los fiscales escribieron que Pérez firmó con un sello musical y utilizó la violencia para impulsar su carrera.

“La música que había glorificado la violencia de las pandillas hizo al acusado famoso y ahora rico”, escribieron, acusando a Pérez de alentar la violencia a través de mensajes privados.

El abogado defensor Michael Ashley, quien solicitó al juez imponer la pena mínima obligatoria de 10 años, dijo que su cliente creció en uno de los barrios más peligrosos del país y cayó bajo la influencia de un hombre mayor que alentaba la actividad de pandillas.

El juez dijo que tomó en consideración que los crímenes ocurrieron mientras el cerebro de Pérez "todavía estaba evolucionando y madurando" y que seis de sus amigos murieron por violencia armada antes de que él cumpliera 18 años.

“La vida de la calle, me parece, es todo lo que alguna vez has conocido”, dijo Liman.