Jontana: el dominicano que crece en el mundo urbano

El exponente urbano dominicano Jontana apela a resultados verificables para que su nombre tenga peso en el mundo de la música urbana. Con “Conocí una paisa”, él superó las 2.2 millones de visualizaciones en YouTube, expandiendo su presencia en mercados como Colombia, Venezuela y Centroamérica.

Posteriormente llegó “Volando”, que sobrepasó 1.1 millones de reproducciones, seguido por los temas “Tutorial” y “Nos Vamos de Party”, ambos incluidos en el Top #25 del Daily Top Music República Dominicana.

Actualmente, Jontana suma más de 55,000 oyentes mensuales y más de 100,000 streams en Spotify, cifras que reflejan un crecimiento orgánico y sostenido, afirman sus promotores. Su público no lo consume por moda; lo elige porque su sonido resuena con autenticidad.

Video Jontana - Sin Pausa (Video Oficial)



Ahora, el artista dominicano y radicado en Miami, presenta su nueva apuesta: “Sin pausa”, que ya tiene un millón de visualizaciones.

El tema es distribuido globalmente por 1844 Tech, compañía que ha identificado el potencial estratégico del artista dentro del mercado hispano y anglo.

“Mi música es energía y verdad. ‘Sin Pausa’ no es un simple release, es una experiencia”, expresó Jontana, destacando su compromiso con un concepto artístico sólido, trabajoso y enfocado.

“Sin pausa” fusiona ritmos urbanos, una letra cargada de tensión y una atmósfera sensual que explora la química, el deseo y la intensidad de las relaciones sin freno.

Con producción de Beat de Narcos y composición de Jonas Santana, el tema llega con intención clara: reafirmar que no es un recién llegado, es un jugador serio con visión a largo plazo.