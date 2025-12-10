Donaty pide discupas por incidente con la PN: "Soy un joven con valores, trabajador y de familia"

El exponente urbano Donaty ofreció disculpas públicas por el incidente ocurrido en una presentación, donde fue detenido unos minutos por Policía Nacional por portar un arma de fuego en el escenario.

Ángel Rafael Féliz Díaz, nombre de pila del urbano, indicó que está a la espera proceso de balística: "Estamos esperando que se agote el proceso de balística para saber qué sucedió con el arma. Hay que seguir el procedimiento".

“Hago este video para hacer una disculpa pública. No es para aclarar la situación, es para hacer saber el tipo de persona que soy. Quiero que la gente sepa que eso fue un mal entendido”, inició diciendo el urbano en sus un video en sus redes sociales.

Agregó: “No soy una gente negativa, soy un joven con valores, trabajador, y de familia”. Destacó que es la primera vez que pasa por esta situación y aseguró que nunca ha tenido problemas con la justicia.

Asimismo explicó el altercado, que se viralizó en redes sociales al momento que las autoridades procedían a bajarlo de la tarima y lo requisaban: "Acababa de soltar el micrófono después de cantar frente al público, y no entendía por qué me estaban deteniendo".

El intérprete de “Lo que pueda” recalcó que la situación fue un “malentendido”.

La situación ocurrió el pasado domingo 7 de diciembre cuando al final de la presentación de Donaty en el barrio Los Guaricanos, en Villa Mella, Santo Domingo Norte, organizada por ReconocidosNet, miembros de la Policía Nacional lo detuvieron en el escenario.