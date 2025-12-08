Policía detiene presentación de Donaty para confirmar legalidad de su arma de fuego

Al final de la presentación de Donaty en el barrio Los Guaricanos, en Villa Mella, Santo Domingo Norte, organizada por ReconocidosNet, miembros de la Policía Nacional procedieron a confirmar la legalidad de un arma de fuego que portaba el cantante sobre el escenario.

Los agentes conversaron por varios minutos con el exponente urbano, quien pudo retirarse del lugar y continuar con su agenda.

Según los organizadores, el intérprete de "Lo que pueda" no estuvo apresado como se rumoreaba en redes sociales, donde circula un video del momento en el que los uniformados suben a la tarima.

Donaty fue obligado a bajar del escenario de manera abrupta y finalmente se puso a la disposición de las autoridades para ser investigado.

En el clic también se ve cuando Donaty se quita sus joyas y se las entrega a su equipo de trabajo, aunque inicialmente se negaba a ser tocado por los hombres.

La actividad corresponde a la serie de conciertos gratuitos de Navidad de ReconocidosNet, que se realizan cada semana en diferentes sectores del Gran Santo Domingo.