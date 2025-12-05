En el mundo urbano, Prende Too Johan representa la provincia Bahoruco

Johan Manuel Castillo, conocido artísticamente como Prende Too Johan, es un exponente urbano originario de El Salado, provincia Bahoruco, que busca su espacio en el mercado musical en base a dembow.

Nacido en 2004, inició su carrera en la producción musical a los 15 años. Su trayectoria incluye colaboraciones con figuras del movimiento urbano como Rochy RD en el tema “Parte una mitad”.

Prende Too Johan ha participado en los siguientes temas, entre otros, “Aguántala” (ft. Donaty), “Noche de terror”, “El campo”, “La para tuya Toriaby” (Dillon Baby) y “Hablador” (Jey One)

Actualmente, el intérprete trabaja en nuevos proyectos y colaboraciones con otros colegas.