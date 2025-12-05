Tekashi 6ix9ine es sentenciado a tres meses de prisión por violar la libertad supervisada

Tekashi 6ix9ine fue sentenciado a tres meses de prisión federal por violar los términos de su libertad supervisada.

De acuerdo a Variety, la fiscalía solicitaba una pena de entre tres y nueve meses de prisión para el rapero, cuyo verdadero nombre es Daniel Hernández, tras declararse culpable de dicho delito.

La expareja de Yailin la más viral empezará a cumplir su condena el 6 de enero en el Metropolitan Detention Center in Sunset Park, en Brooklyn.

Daniel Hernández, nombre de pila del cantante, dijo en agosto, a un juez federal de Manhattan que su casa en Miami fue allanada el 12 de marzo y que se encontraron cocaína “residual” y MDMA (la droga de fiesta conocida como Molly o éxtasis) en el armario de su dormitorio.

A cambio de la admisión, los fiscales acordaron retirar otros dos cargos que enfrentaba derivados del incidente.

Esta pena el último de sus problemas legales derivados de su caso de crimen organizado en 2018, donde testificó contra los Nine Trey Gangsta Bloods a cambio de clemencia.

En 2019 se le impuso una sentencia leve de dos años de prisión, seguida de cinco años de libertad supervisada por su cooperación en el procesamiento de otros pandilleros.

Incluso fue liberado de una prisión federal varios meses antes, durante el pico de la pandemia de COVID-19.

Pero en noviembre pasado, Hernández fue encontrado en violación de su libertad condicional por no presentarse a pruebas de drogas, viajar a Las Vegas desde su casa en Florida sin permiso y mentirle a su oficial de libertad condicional.

En ese momento, Engelmayer lo sentenció a otros 45 días bajo custodia federal, afirmando que las infracciones demostraban una falta de respeto a la ley.

Problema legal en República Dominicana

Recientemente, la Fiscalía del Distrito Nacional presentó una acusación formal contra el rapero por los delitos de difamación e injuria por medios electrónicos. La querella fue interpuesta en perjuicio de la empresa Andujar Music Group, S.R.L., y su representante legal, el empresario artístico Máximo Andújar Mañán.

En el documento, el fiscal Rafael Reyes solicita al tribunal que resulte apoderado dictar un auto de apertura a juicio contra el artista por violar los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Delitos de Alta Tecnología.

La acusación detalla que Daniel Hernández, quien fuera pareja sentimental de la artista Jorgina Guillermo Díaz ("Yailin La Más Viral"), profirió expresiones difamatorias e injuriosas contra Máximo Andújar a través de su perfil de Instagram (@6ix9ine) y transmisiones en vivo difundidas posteriormente en YouTube.

El punto central del caso es la acusación pública de Tekashi de que Andújar Mañán supuestamente robó dinero a la cantante, haciendo referencia a hechos ocurridos entre diciembre de 2023 y enero de 2024.