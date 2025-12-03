El rapero Poorstacy murió por suicidio a los 26 años

La causa de la muerte del rapero Carlito Junior Milfort, conocido artisticamente como Poorstacy, fue revelada este martes.

El portal TMZ confirmó que Poorstacy murió el lunes por suicidio a los 26 años. El cantante se disparó a sí mismo el sábado por la mañana en la habitación de un hotel de Boca Ratón, Florida.

Inicialmente sobrevivió a la herida de bala y fue trasladado a un hospital cercano, donde falleció el lunes 29 de noviembre tras ser desconectado del soporte vital, reportó el medio.

La familia de Poorstacy no cree que haya sido un suicidio y sospecha que se trató de un crimen.

Poorstacy trabajó en la banda sonora nominada al Grammy de "Bill & Ted Face the Music" (2020). También lanzó dos álbumes de estudios y obtuvo millones de reproducciones por canciones como "Don’t Look at Me" (2020) y "Hills Have Eyes" (2020).

El baterista Travis Barker, quien colaboró con Poorstacy en "Choose Life" (2020), lamentó la muerte de su compañero.

"Descansa en paz, nunca serás olvidado", escribió el músico en sus historias de Instagram junto a un video de ellos interpretando la canción.

En julio, estrenó su tema más reciente, titulado "Nothing belong to you". Así, en octubre se unió a Paris Shadows en "Last Time Around".