Arcángel es el portavoz de campaña preventiva contra conductores ebrios

El artista urbano Austin Santos, mejor conocido como Árcangel, fue presentado como el portavoz de la campaña preventiva de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito (CST) contra conductores ebrios.

Las autoridades puertorriqueñas buscan evitar los accidentes de tránsito relacionados al consumo de alcohol durante la temporada navideña.

Durante el lanzamiento de la campaña, el cantante ofreció un discurso recordando la muerte de su hermano Justin Santos, cuya vida fue interrumpida en noviembre de 2021 cuando una mujer en estado de abriedad impactó su vehículo.

El joven fallecido apareció con la ayuda de la tecnología en la pieza audiovisual “Un sueño detenido. Un mensaje para salvar vidas”, donde pide reflexionar sobre el consumo de alcohol responsable para que no se repitan casos como el suyo.

“Hola, soy Justin Santos. Tal vez me recuerdes como el hermano de Arcángel, el joven que perdió la vida por culpa de alguien que decidió conducir bajo los efectos del alcohol, pero yo quisiera que me recordaran diferente, como un soñador, como un muchacho lleno de metas, de ganas de vivir, con una familia que amaba y un futuro por delante”, se escucha en el video.