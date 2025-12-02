Niegan entrada de Cosculluela a Chile; Abogado dice que es un asunto político entre ambos países

El artista puertorriqueño José Fernando Cosculluela Suárez, conocido artísticamente como Cosculluela, tuvo que cancelar su concierto en Chile en el marco de su gira “Coscu Latam Tour” por razones ajenas a su voluntad.

A través de su cuenta de Instagram, el rapero explicó que alegadamente le negaron la entrada al país por sus “antecedentes penales”. Sin embargo, su abogado, el licenciado Carlos Aponte, afirmó que el impedimento está relacionado a "represalias" por temas políticos con Estados Unidos, que recientemente ha rechazado la entrada de algunos ciudadanos chilenos.

“José salió de aquí con contratos, con todo los permisos respectivos de los países envueltos en la controversia, y para su sorpresa, cuando llega a Chile, después que se entera que está todo formalmente bien, le prohibieron la entrada con diversas excusas, primero unas, luego otras”, dijo.

Aponte señaló que tuvo que apoderar a un abogado en Chile para que asistiera al cantante con la situación que se generó en el aeropuerto, donde se llevó a cabo una vista administrativa.

“Una vez se comunica con este abogado, este abogado le comienza a enviar a los funcionarios del gobierno que le estaban impidiendo la entrada, los documentos que sí, donde se le autorizaba por el gobierno de Puerto Rico y por el Tribunal de Puerto Rico, hubo que contratar un compañero abogado allá en Chile, ese compañero abogado lo asiste, aun con esa ayuda de ese compañero, se celebró una vista administrativa en el mismo aeropuerto, la autoridad chilena determinó que no lo iba a dejar entrar”, añadió.

“Fue evidente, para las personas que lo acompañaban y para él mismo, cuando él llega donde están los funcionarios que lo están esperando ya había ahí toda la prensa. Entiende este abogado que en represalía a las políticas del presidente de los Estados Unidos, que está restringiendo la migración de algunas personas a los Estados Unidos, y de la misma forma Chile se lo cobró a José Fernando Cosculluela, nosotros entendemos que fue un asunto totalmente político”, indicó.

Por su lado, Rottweilas Inc., la empresa encargada del manejo de Cosculluela, lamentó que la presentación que estaba pautada para el pasado jueves no pudiera realizarse, a pesar de haber cumplido con todos los requisitos y permisos necesarios.

“Durante semanas, se trabajó de manera responsable y transparente en cada uno de los requisitos solicitados, todos validados oficialmente. A pesar de esto, y sin recibir explicación alguna, al llegar al país no se le permitió la entrada, aun cuando todo estaba en orden y autorizado por ambas jurisdicciones. Esta determinación fue completamente inesperada y se encuentra fuera del control del artista y de su equipo”, reza el comunicado.