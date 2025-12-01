MP solicita apertura a juicio contra Tekashi 69, acusado de difamar al empresario Máximo Andújar

La Fiscalía del Distrito Nacional presentò una acusación formal contra el rapero estadounidense Daniel Hernández, conocido como Tekashi 6ix9ine (69), por los delitos de difamación e injuria por medios electrónicos. La querella fue interpuesta en perjuicio de la empresa Andujar Music Group, S.R.L., y su representante legal, el empresario artístico Máximo Andújar Mañán.

En el documento, el fiscal Rafael Reyes solicita al tribunal que resulte apoderado dictar un auto de apertura a juicio contra el artista por violar los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Delitos de Alta Tecnología.

La acusación detalla que Daniel Hernández, quien fuera pareja sentimental de la artista Jorgina Guillermo Díaz ("Yailin La Más Viral"), profirió expresiones difamatorias e injuriosas contra Máximo Andújar a través de su perfil de Instagram (@6ix9ine) y transmisiones en vivo difundidas posteriormente en YouTube.

El punto central del caso es la acusación pública de Tekashi de que Andújar Mañán supuestamente robó dinero a la cantante, haciendo referencia a hechos ocurridos entre diciembre de 2023 y enero de 2024.

El Ministerio Público fundamenta su solicitud de apertura a juicio con una sólida base probatoria, un informe técnico pericial, emitido el 29 de mayo de 2025 por el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT), el cual certifica la existencia y autenticidad de los contenidos difamatorios en los enlaces de YouTube.

Testimonios que incluyen la deposición de la víctima, Máximo Andújar Mañán, y del analista forense digital del DICAT y documentos contractuales, que prueban la relación de representación entre Andujar Music Group y Yailin La Más Viral.

Rebeldía procesal del acusado

La Fiscalía también anexó evidencia de que Daniel Hernández fue debidamente citado a una vista de conciliación el 18 de marzo de 2024, pero no compareció.

Cabe destacar que, previamente, el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional declaró a Tekashi 6ix9ine en rebeldía por su reiterada incomparecencia a las citaciones y vistas de conciliación debidamente notificadas durante el proceso investigativo.