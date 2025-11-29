Daddy Yankee acusa a Raphy Pina de manipular documentos para aparecer como coautor de éxitos

Los abogados de Ramón Luis Ayala Rodríguez, mejor conocido como el cantante urbano Daddy Yankee, radicaron, este sábado, una demanda en el Tribunal Federal en Hato Rey en la que sostienen que diversas personas y entidades ejecutaron un esquema que desvió millones de dólares en regalías de las canciones del veterano regeuetonero.

Los bufetes Casillas, Santiago y Torres (CST Law) y Antonetti Montalvo & Ramírez Coll incluyeron como demandados, en el pleito, de 127 páginas, al productor y exmanejador de Ayala Rodríguez, Rafael “Raphy” Pina Nieves, a la exesposa del artista, Mireddys González Castellanos, al abogado Edwin Prado Galarza, a Andrés Coll Fernández y a otras seis empresas.

La demanda, que solicita una indemnización de $3 millones y un juicio por jurado bajo la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión (Ley RICO), señaló a Pina Nieves como el presunto arquitecto de un esquema que corrió desde el 2004 hasta febrero de 2025 mediante el cual, con la ayuda de terceros como González Castellanos, se insertó en documentación oficial de autoría en múltiples canciones de Ayala Rodríguez con el propósito de desviar y recibir regalías y para tener derechos de autor y/o de publicación.

“Utilizando sus autoproclamados roles como manejador, representante y director de sello artístico (en referencia a Pina Nieves), ejerció control de las finanzas de artistas y utilizó tácticas de intimidación y manipulación emocional para forzar la lealtad y silenciar la disidencia”, enfatizaron los abogados en el escrito.

“(En referencia a Pina Nieves) Él coordinó con otros para falsificar documentos que detallan los porcientos de propiedad de colaboradores (split sheets), radicó documentos de autoría fraudulentos y desvió regalías mediante entidades afiliadas. Las acciones de Pina Nieves fueron deliberadas para garantizar su permanencia como el principal beneficiario de las finanzas del esquema”, añadieron los letrados.

Ayala Rodríguez y la empresa Los Cangris, Inc., también nombraron en la demanda a Los Magnifikos, Inc., World Music Latino Corporation, Pina Records, Prendi Publishing Trust, Gasolina Publishing Co., Mafer Music Publishing, Inc., y a dos personas solo identificadas como John y Jane Doe.

Según los abogados de Ayala Rodríguez, Pina Nieves, con la colaboración de González Castellanos, Prado Galarza y las empresas/corporaciones antes mencionadas, llevó a cabo el esquema que desvió regalías a través de varios estados y comercios extranjeros, y que disminuyó las ganancias que los verdaderos autores debían recibir.

La demanda sostiene que los demandados cometieron fraude electrónico, interfirieron con el comercio interestatal mediante extorsión, y que cometieron actos de extorsión.

“En específico, los demandados fueron tras canciones de la autoría de Daddy Yankee y de otros coautores manejados por la empresa Los Cangris, Inc. Aunque los demandantes reconocen que algunas canciones no incluídas en esta demanda sí están bajo acuerdos legítimos que otorgan a Pina Nieves un porciento de regalías y cuotas de publicación, Pina Nieves nunca tuvo autorización sobre las canciones incluidas en esta demanda”, añadieron los abogados.

En el documento, los abogados señalaron 15 canciones de Daddy Yankee en las que Pina Nieves, supuestamente, se insertó como autor y/o coautor, al igual que otras 36 canciones de otros artistas/compositores.

Los otros artistas/compositores incluyen a Lito y Polaco, Tony Dize, Don Omar, Edgar Semper, Ñengo Flow, Natti Natasha (esposa de Pina Nieves), Maldy (Edwin Vázquez Vega, miembro del duo Plan B), Tego Calderón, Chencho Corleone, Luny Tunes (Víctor Cabrera y Francisco Saldaña), DJ Blass, Haze (Egbert Rosa Cintrón), Emanuel Amaro, Wisin, Yandel, Tainy (Marco Masis) y DJ Urba (Urbani Mota Cedeño).

El presunto esquema

El pleito sostiene que, tras Ayala Rodríguez asumir, en 2025, el control de las empresas El Cartel Records, Inc., y Los Cangris, Inc., que eran presididas y manejadas por González Castellanos y su hermana, Ayeicha, encontraron un supuesto esquema coordinado para desviar derechos de autor, y sus regalías correspondientes, a las manos de Pina Nieves con la ayuda de Coll Fernández, González Castellanos, Prado Galarza y las empresas/corporaciones demandadas.

Según los abogados, los demandados, presuntamente, falsificaron documentos, manipularon contratos y sometieron registros fraudulentos que ayudaron a Pina Nieves a apropiarse ilegalmente de ingresos desde el 2004 hasta el 28 de febrero de 2025.

“Cualquier reducción de las acciones del demandante requería la autorización de Ayala Rodríguez como el autor original de las canciones, lo que nunca ocurrió para ninguna de las canciones objeto de esta demanda. Pina Nieves tampoco puede reclamar ser el coautor, pues no contribuyó a la creación de los temas. Los porcentajes que se atribuyó no le corresponden y tampoco fueron autorizadas, pues fueron producto de tergiversaciones y manipulaciones”, subrayaron los abogados.

Los abogados también indicaron que Pina Nieves, actuando en concierto con los codemandados, ejerció control sobre el flujo de información en cuanto a las acciones de publicación y ocultó de Ayala Rodríguez, las presuntas manipulaciones para prevenir la detección del esquema.

Además de insertar su nombre en documentos oficiales y en registros públicos de la industria de la música, tanto en temas de Ayala Rodríguez como de otros artistas, el pleito sostiene que Pina Nieves fungió como un “banco” que otorgaba adelantos de dinero, propiedades, automóviles y otros bienes, para luego retirarlos como castigo contra cantantes que mostraran resistencia o que cuestionaban sus decisiones.

Además, señalaron que Pina Nieves utilizó tácticas de intimidación física y actos de violencia para mantener el control de los artistas.

“Él (Pina Nieves) rutinariamente, sacaba armas de fuego durante reuniones para reforzar su dominio y para desalentar la disidencia, además de humillar o agredir físicamente a individuos en la presencia de terceros para utilizarlos como ejemplo. Tomando ventaja de su composición física y estatura, Pina Nieves cultivó un ambiente de amenaza constante, asegurándose de que los artistas y asociados permanecieran obedientes por miedo de su seguridad y bienestar”, enfatizaron los abogados.

El documento detalló un número de presuntos actos manifiestos (overt acts). En uno de ellos, terceros, supuestamente siguiendo órdenes de Pina Nieves, utilizaron armas de fuego para intimidar y agredir a Juan A. Ortiz García, conocido como Sir Speedy, entre el 2004 y 2005.

La demanda también ofrece ejemplos de correos electrónicos en los que Pina Nieves y los codemandados, supuestamente, coordinaron para firmar y/o radicar documentación nombrando a Pina Nieves como coautor de múltiples canciones y asignándose un porciento de regalías.

El documento resaltó que cientos de correos electrónicos fueron borrados de la cuenta de González Castellanos que, supuestamente, mostraban los actos cometidos por los demandados.

Actualmente, Ayala Rodríguez mantiene una demanda a nivel estatal contra las hermanas González Castellanos por el supuesto manejo negligente de las empresas El Cartel Records, Inc., y Los Cangris, Inc.