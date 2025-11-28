Eladio Carrión impacta la vida de cientos de niños con la quinta edición de SauceGiving

El artista ganador del Latin Grammy Eladio Carrión celebró con rotundo éxito la quinta edición de SauceGiving, la ya tradicional iniciativa de impacto social que año tras año se ha consolidado como una de las celebraciones comunitarias más esperadas en Puerto Rico. Esta celebración logró reunir a miles de asistentes entre familias, jóvenes, amantes de los animales, fanáticos del deporte y seguidores de la música, en una jornada que combinó entretenimiento, solidaridad, deporte y cultura en un mismo espacio, el Estadio Néstor Morales en Humacao.

SauceGiving se ha consolidado como un pilar del programa Sauce for a Cause, de Fundación Rimas. Este año, volvió a demostrar su crecimiento y trascendencia dentro de la isla, consolidándose como una plataforma que no solo entretiene, sino que genera conexiones genuinas con la comunidad. Los participantes disfrutaron de una amplia oferta de actividades que mantuvieron la energía en su punto más alto durante todo el día. Desde competencias deportivas hasta dinámicas educativas y espacios de recreación, cada momento estuvo cuidadosamente diseñado para fortalecer la unión familiar y promover un entorno positivo y seguro. Eladio Carrión, como anfitrión del evento, se mantuvo cercano a los asistentes, compartió con ellos y reiteró su compromiso de continuar elevando esta iniciativa con cada nueva edición.

“Cada año que hacemos SauceGiving me doy cuenta de lo grande que puede ser algo cuando se hace con intención y con cariño real. Yo empecé esto queriendo darle algo bonito a mi gente, pero lo que ha pasado desde entonces va mucho más allá de mí. Ver a chamaquitos disfrutando, familias unidas, perros encontrando hogar, atletas y panas artistas que vuelan desde todos lados solo para apoyar… eso es algo que no tiene precio. Puerto Rico tiene una vibra única, y cuando todo el mundo se junta por una buena causa, se siente una energía que no existe en ningún otro sitio. Yo hago música y viajo el mundo, pero SauceGiving me conecta con lo más importante: mi isla, mi gente y lo que realmente vale. Mientras la comunidad siga respondiendo así, yo voy a seguir metiéndole con más fuerza cada año. Esto es por ustedes, por los míos, por Puerto Rico…” expresó Eladio Carrión.

Una de las experiencias más destacadas fue el tradicional Celebrity Softball Game, que contó con la participación de figuras de renombre internacional del mundo deportivo. Entre ellas se encontraban Fernando Tatís Jr., Ronald Acuña Jr., Vladimir Guerrero Jr., Ezequiel Tovar, Esmerlyn Valdez, Starling Marte, Edwin “Sugar” Díaz, Oneil Cruz y Alexis Díaz, quienes mostraron no solo su talento atlético sino también su disposición para conectar con la fanaticada puertorriqueña. La presencia de estas estrellas aportó emoción, cercanía y un escenario competitivo sano que mantuvo a los espectadores al borde de sus asientos. Asimismo, atletas de otras disciplinas como el baloncelista Walter Hodge y los campeones del boxeo Amanda Serrano y Óscar Collazo sumaron diversidad y prestigio al elenco deportivo.

Otra novedad que generó gran expectativa fue el Home Run Derby, donde Vladimir Guerrero Jr. se coronó ganador, mostrando su increíble talento y llevándose la ovación del público. Además, el anuncio y la participación de cuatro capitanes provenientes de la MLB añadió emoción: Vladimir Guerrero Jr. y Ezequiel Tovar lideraron uno de los equipos, mientras que Fernando Tatís Jr. y Ronald Acuña Jr. asumieron la capitanía del conjunto contrario. Esta dinámica elevó la competitividad del encuentro y generó un nuevo nivel de entusiasmo entre los asistentes, quienes disfrutaron del espectáculo que ofrecieron estas estrellas en un marco relajado, accesible y lleno de camaradería.

En el ámbito musical, el evento contó con la presencia de artistas como Tito El Patrón, Willy de Cultura Profética, Beto y Fofo de Rawayana, Brayy, Hydro, Jon Z, Marconi Impara, Ñejo, Noriel, Slayter, Danny Towers, Siggy Vázquez y El Gúru, entre otros. Su energía y carisma crearon una atmósfera festiva que complementó a la perfección todo el componente deportivo, demostrando que SauceGiving es mucho más que un evento: es una celebración completa que une disciplinas y generaciones.

Eladio Carrión celebra con éxito la quinta edición de SAUCEGIVING junto a superestrellas deportivas y artistas del género urbano.Foto: Instagram

Más allá de la acción deportiva y el despliegue artístico, SauceGiving reafirmó su compromiso con el bienestar animal al ofrecer un área de adopción de perros y mantener la experiencia completamente pet friendly. Familias enteras pudieron disfrutar acompañadas de sus mascotas, reforzando el mensaje de inclusión y responsabilidad social que caracteriza a esta celebración. Los espacios de comida, las estaciones interactivas, las clínicas deportivas y las múltiples sorpresas que surgieron a lo largo del día redondearon una experiencia que dejó a todos con la sensación de haber sido parte de algo significativo y especial.

La visión de Eladio Carrión se hizo sentir en cada detalle de la jornada: un deseo auténtico de crear un evento que inspire, que acerque a la comunidad, que promueva valores y que ofrezca una alternativa positiva para la juventud. La quinta edición de SauceGiving no solo cumplió con esas metas, sino que superó las expectativas, dejando claro que este proyecto sigue creciendo y que continuará expandiéndose en alcance y efecto.

Con su combinación única de deporte, entretenimiento, educación y compromiso social, SauceGiving vuelve a posicionarse como una celebración emblemática para Puerto Rico. El éxito de esta edición confirma que Eladio Carrión y su equipo continúan construyendo un legado que inspira y que genera una verdadera influencia en la comunidad, preparando el camino para futuras ediciones aún más memorables.

Sobre SauceGiving

SauceGiving es un evento anual liderado por el artista Latin Grammy Eladio Carrión, concebido como una plataforma que integra música, deporte, entretenimiento y actividades de responsabilidad social en Puerto Rico. Desde su creación, ha promovido la unión familiar, la educación, la inclusión social y el bienestar animal, consolidándose como un referente de eventos que generan cambios positivos en la comunidad. SauceGiving se ha convertido en un pilar del programa Sauce for a Cause, reforzando su compromiso con causas sociales y comunitarias y fortaleciendo el legado de iniciativas que fomentan la transformación social.

Sobre Sauce for a Cause

Sauce for a Cause es una iniciativa de impacto social fundada en 2020 por Eladio Carrión, bajo Fundación Rimas, cuyo objetivo es transformar comunidades a través de programas sostenibles centrados en el bienestar animal, el empoderamiento comunitario y el desarrollo juvenil.

La organización utiliza el arte, el deporte y la cultura como herramientas para generar cambios concretos, fomentar la solidaridad y construir oportunidades que impulsen el bienestar colectivo en Puerto Rico y Latinoamérica.

Sauce Kings

Eladio Carrion cada año desarrolla la Iniciativa comunitaria en la República Dominicana Sauce Kings, dedicada a llevar alegría y regalos a comunidades vulnerables durante la festividad de Reyes. Durante el 2024, logró un impacto de más de 10,000 jóvenes beneficiados en Santiago, San Pedro de Macorís y Los Frailes.