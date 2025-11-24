Bad Bunny revela que RD no estaba incluida en su recorrido: "Tuve un inicio de gira que no esperaba"

Luego de las dos funciones de su espectáculo "Debí tirar más fotos" en el Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo, Bad Bunny dedicó unas sentidas palabras a República Dominicana, el primer lugar que lo apoyó fuera de su natal Puerto Rico.

El cantante, quien encabezará el show de medio tiempo del Super Bowl 2026, recordó cuando llegó a territorio dominicano con apenas 22 años para comvertirse en una estrella global y reveló que la capital no estaba incluida en el tour por razones de logisticas.

"Santo Domingo no iba ser parte de la gira por situaciones de logística, tiempo y accesibilidad del estadio. Pero mi amigo Gamal se esforzó como siempre y como nunca para hacerlo posible. Gracias a eso, tuve un inicio de gira que no esperaba, y que no sabía que necesitaba", expresó.

"¡Wow! República Dominicana, tal como en el 2016, una vez más me han dado el amor y la energía para comenzar a repartir al mundo", añadió.

Asimismo, el astro boricua inició su tour global en el Olímpico tras su residencia en El Choli, destacando lo especial que resultó ser esta reciente visita.

"Tan cerquita de mi toda la vida, jamás hubiera pensado que Quisqueya terminaría siendo tan importante y querida para mí. Son demasiadas experiencias e historias que he vivido en esa tierra tan linda con muchas similitudes a la mia. Son muchas las amistades y gente buena dominicana que he conocido, que valoro y conservo con mucho cariño", confesó.

"En una semana comí tanto pero tanto mangú, salami y queso frito que si me paro a batear, se la saco del parque a Othani del primer pitcheo", bromeó al final de su escrito publicado en Twitter.