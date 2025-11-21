Rapero es sentenciado a 14 años de prisión por donaciones ilegales a la campaña de Obama

El rapero Prakazrel “Pras” Michel, integrante del grupo Fugees y ganador de un premio Grammy, fue sentenciado el jueves a 14 años de prisión por un caso en el que fue declarado culpable de canalizar ilegalmente millones de dólares en contribuciones extranjeras a la campaña de reelección del expresidente Barack Obama en 2012.

Michel, de 53 años, se negó a dirigirse al tribunal antes de que la jueza de distrito estadounidense Colleen Kollar-Kotelly dictara sentencia.

En abril de 2023, un jurado federal declaró culpable a Michel de diez cargos, entre ellos conspiración y actuar como agente no registrado de un gobierno extranjero. El juicio, celebrado en Washington D. C., contó con el testimonio del actor Leonardo DiCaprio y del ex fiscal general Jeff Sessions.

Los fiscales del Departamento de Justicia dijeron que las pautas federales para la imposición de penas recomendaban cadena perpetua para Michel, de quien dijeron que “traicionó a su país por dinero” y “mintió descaradamente y sin descanso para llevar a cabo sus planes”.

“Su sentencia debe reflejar la amplitud y profundidad de sus crímenes, su indiferencia ante los riesgos para su país y la magnitud de su codicia”, escribieron .

El abogado defensor Peter Zeidenberg afirmó que la condena de 14 años impuesta a su cliente es “completamente desproporcionada al delito”. Michel apelará su condena y sentencia, según su abogado.

Zeidenberg había recomendado una pena de tres años de prisión. Una condena a cadena perpetua sería un castigo "absurdamente severo" para Michel, dado que suele reservarse para terroristas peligrosos y líderes de cárteles de la droga, según argumentaron sus abogados en un documento judicial.

“La postura del Gobierno es una que haría retroceder al inspector Javert y, en todo caso, simplemente ilustra con qué facilidad se pueden manipular las directrices para producir resultados absurdos y lo mal equipadas que están, al menos en esta ocasión, para determinar una sentencia justa y equitativa”, escribieron .

Michel, originario de Brooklyn e hijo de padres haitianos inmigrantes en Estados Unidos, fue miembro fundador de los Fugees junto con sus amigos de la infancia Lauryn Hill y Wyclef Jean. Su banda de hip-hop ganó dos premios Grammy y vendió decenas de millones de discos.

Michel obtuvo más de 120 millones de dólares del multimillonario malasio Low Taek Jho —también conocido como Jho Low— y canalizó parte de ese dinero a través de donantes interpuestos a la campaña de Obama.

Según los fiscales, Michel también intentó poner fin a una investigación del Departamento de Justicia sobre Low, manipuló a dos testigos y cometió perjurio en el juicio.

Low, quien residió en China, fue uno de los principales financistas de "El lobo de Wall Street", película protagonizada por DiCaprio. Low se encuentra prófugo, pero ha mantenido su inocencia.

“La motivación de Low para darle dinero al Sr. Michel para que hiciera la donación no era lograr ningún objetivo político. Simplemente quería obtener una fotografía suya con el entonces presidente Obama”, escribieron los abogados de Michel.

En agosto de 2024, el juez rechazó la solicitud de Michel para un nuevo juicio, basándose en parte en el uso que su abogado defensor hizo de un programa de inteligencia artificial generativa durante la presentación de sus alegatos finales. Los jueces dictaminaron que ese y otros errores procesales no constituyeron una grave injusticia.