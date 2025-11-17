Dowba Montana se presenta a casa llena en el United Palace con trap en español

En un momento histórico para el movimiento urbano latino, Dowba Montana agotó todas las boletas del emblemático United Palace, convirtiéndose en el primer artista de trap dominicano de Nueva York en llenar este escenario legendario. Este logro impulsa su carrera a un nuevo nivel y marca un hito trascendental para la cultura dominicana y el trap del norte.

La noche contó con presentaciones especiales de Messiah, Kapuchino, Laja, Leta, Chacka y Alpa, Papera, YK Juana, G Money & Sterlynn, Cherry Scom y Geezly, quienes elevaron la energía del público y aportaron a una experiencia inolvidable para todos los asistentes.

Este sold-out fue posible gracias al liderazgo estratégico de sus managers Max Escobar y Jay Tejada, CEOs de 1844 Tech y Get Crazy Note. Su visión, disciplina y compromiso con el talento dominicano han llevado al artista a conquistar uno de los escenarios más importantes de la ciudad.

El impacto de este triunfo también se fortaleció gracias a Christopher Vargas y Apa, pilares de 1844 Tech y de Get Crazy Note. Christopher Vargas, uno de los primeros en apostar por el trap latino en Nueva York, y Apa, la fuerza más influyente del trap en la República Dominicana, continúan empujando el género hacia nuevas alturas.

La producción del show estuvo a cargo de Saucy, cuyo trabajo fue fundamental para materializar este evento sin precedentes. Lo que muchos consideraban imposible, este equipo lo convirtió en una victoria histórica.

Como expresó Saucy, VP de Música Latina en Touring Co:

“Para mí, Dowba representa el espíritu de apostar por lo que otros pasan por alto. Traer el trap de regreso de manera independiente no fue solo un riesgo, fue una declaración. Cuando uno se compromete con el camino que la industria evita, lo underground se convierte en mainstream. Eso fue exactamente lo que hicimos con Dowba Montana y Get Crazy Note.”

El concierto fue presentado por 1844 Tech en colaboración con Touring Co, consolidando una alianza que fortalece el movimiento trap dominicano en el norte y demuestra el poder de la unión dentro del género. El sold-out del United Palace confirma que Dowba Montana sigue en ascenso y que lo que viene será aún más grande.