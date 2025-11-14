El rapero Namewee fue puesto en libertad bajo fianza por la investigación del asesinato de una influencer

El popular rapero y cineasta chino-malasio Wee Meng Chee fue puesto en libertad bajo fianza policial el jueves después de haber estado detenido durante una semana para ayudar en la investigación del asesinato de una influencer taiwanesa de las redes sociales.

El rapero de 42 años, conocido popularmente como Namewee, debe presentarse ante la policía el 26 de noviembre, dijo su abogado Joshua Tay.

La policía afirmó que Wee fue la última persona vista con Hsieh Yu-hsin, una influencer taiwanesa cuyo cuerpo fue hallado en la bañera de un hotel en Kuala Lumpur el 22 de octubre. La semana pasada, la policía reclasificó su muerte como homicidio. Hsieh, de 31 años, tenía medio millón de seguidores en Instagram y también una cuenta de OnlyFans.

Wee se entregó el miércoles pasado. Anteriormente también había sido acusado de posesión y consumo de drogas, acusaciones que él negó.

El jefe de policía de Kuala Lumpur, Fadil Marsus, declaró que la policía está a la espera del informe de la autopsia sobre la causa de la muerte de Hsieh. Una vez que se obtenga, presentarán los resultados de la investigación a la Fiscalía General para que se tomen las medidas pertinentes.

Fadil declaró a los medios locales que Wee y Hsieh compartían una “relación especial” y eran “más que amigos cercanos”, pero no dio más detalles.

Los medios locales citaron al fiscal general Dusuki Mokhtar diciendo que actualmente no había pruebas que vincularan a Wee con la muerte de Hsieh.

Hsieh, una exenfermera conocida como la "Diosa Enfermera" por sus fans, llegó a Malasia el 20 de octubre y tenía previsto quedarse cuatro días. La policía informó que había aparecido en un videoclip de Wee en 2020.

Wee ha declarado estar profundamente apenado por la muerte de Hsieh, pero ha negado haber cometido delito alguno. La semana pasada publicó en Instagram que cooperaría con la investigación para dar respuestas al público y a la familia de Hsieh.

Conocido por sus canciones provocadoras, Wee saltó a la fama nacional con su parodia del himno nacional de Malasia en 2007, que desató una gran controversia. Sus letras y películas, de carácter directo, suelen desafiar tabúes políticos y culturales, lo que le ha valido tanto elogios como repetidos enfrentamientos con las autoridades.