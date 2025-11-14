El rapero Namewee fue detenido en relación con la investigación del asesinato de una influencer

Un popular rapero y cineasta malasio de etnia china fue detenido el miércoles para ayudar a la policía en su investigación sobre el asesinato de una influencer taiwanesa de las redes sociales, dijo el abogado del rapero.

Wee Meng Chee, conocido popularmente como Namewee, se entregó a la policía la madrugada del miércoles y permanecerá en prisión preventiva durante seis días, según informó su abogado, Joshua Tay. La policía declaró el martes que buscaba a Wee tras reclasificar la muerte de Hsieh Yu-hsin como homicidio, luego del hallazgo de nuevas pruebas no especificadas.

Hsieh, de 31 años, quien contaba con más de medio millón de seguidores en Instagram y también tenía una cuenta de OnlyFans, fue hallada muerta en la bañera de un hotel en Kuala Lumpur el 22 de octubre. Según informes de medios locales, la policía declaró que Wee fue la última persona vista con ella antes de su muerte. Wee fue detenido brevemente en ese momento y acusado por separado de posesión y consumo de drogas, acusaciones que negó.

Hsieh, una exenfermera conocida como la "Diosa Enfermera" por sus fans, llegó a Malasia el 20 de octubre y tenía previsto quedarse cuatro días. Según medios locales, la policía está a la espera de los resultados completos de la autopsia y los análisis toxicológicos antes de dar a conocer la causa oficial de su muerte.

Wee, de 42 años, afirmó estar profundamente apenado por la muerte de Hsieh, pero negó haber cometido delito alguno. En una publicación de Instagram tras su entrega, prometió cooperar con la investigación para brindar respuestas al público y a la familia de Hsieh.

“Espero que la investigación se lleve a cabo de manera exhaustiva y con la máxima objetividad e imparcialidad”, dijo Tay, el abogado.

Wee, un artista provocador y directo, ha sido arrestado e interrogado por la policía en múltiples ocasiones debido a sus sátiras sobre política, raza y religión en sus videos musicales y películas. Defiende su derecho a la libertad de expresión artística y afirma que sus videos utilizan la sátira para visibilizar problemas sociales en Malasia.

En uno de sus primeros vídeos, de 2007, se burló del himno nacional de Malasia y fue criticado por usar insultos racistas. En 2014, el gobierno prohibió una de sus películas por supuestamente retratar a las agencias nacionales de forma negativa.

En 2016, fue detenido después de que activistas islámicos malayos denunciaran que un videoclip suyo titulado «Oh My God», grabado en varios lugares de culto y que utilizaba la palabra «Allah» (Dios en malayo), era una falta de respeto al islam. Wee afirmó que el vídeo tenía como objetivo promover la tolerancia religiosa y no se presentaron cargos en su contra.

Wee fue detenido nuevamente en 2018 por denuncias sobre un video musical en el que aparecían bailarines con máscaras de perro que realizaban movimientos que las autoridades calificaron de «obscenos», insultaban al islam y podían atentar contra la armonía racial. Los perros son considerados impuros por los musulmanes, quienes representan aproximadamente dos tercios de los 34 millones de habitantes de Malasia.

Wee afirmó que sus críticas iban dirigidas a la hipocresía y al abuso de poder, no a la religión ni a la raza.

Wee también ha sufrido represalias en China. En 2021, lanzó una canción con la cantante australiana Kimberley Chen que satirizaba a los nacionalistas chinos y abordaba temas delicados, como la soberanía de Taiwán. Pekín prohibió la entrada al país a ambos cantantes y eliminó su canción de todas las plataformas chinas.