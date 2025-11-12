Yailin ante críticas por no llenar concierto en PR: “No importa quién venga o cuántas personas haya”

Yailin 'La más viral' respondió a quienes critican que no lograra llenar a capacidad su concierto del 14 de noviembre en el Coca-Cola Music Hall de Puerto Rico, a pesar de haber sido movido de fecha.

A través de su canal de difusión en Instagram, la intérprete de “Me encantas” afirmó que no será la única artista en pasar por este tipo de situaciones y se negó a cancelar el espectáculo que anteriormente estaba pautado para el 4 de octubre.

“Quiero decirles algo desde el corazón: no importa quién venga o cuántas personas haya, yo voy a darlo todo igual. Mi amor por la música y por ustedes no depende de los números, sino de la conexión real que tenemos”, dijo al inicio del mensaje.

“Yo canto con el alma, sea para miles o para unos pocos, porque cada persona que viene merece mi mejor versión. No seré la primera ni la última artista en pasar por esto, y está bien. Lo importante es seguir, con amor, con entrega y con fe”, estableció.

“A las que siempre están, a las que apoyan, a las que creen — las amo con todo mi corazón. Nos vemos en el concierto, porque el amor y la pasión nunca se miden por la cantidad, sino por la energía que compartimos”, concluyó.

Posponen concierto de Yailin en Puerto Rico ante baja venta de boletos Lea también

Las entradas para la primera presentación de la cantante dominicana en la isla tienen precios de 125, 95 y 85 dólares en el área de Plaza Level y 75 dólares en Balcony Level. Se esperaba una convocatoria de 4 mil personas.

Se recuerda que la cantante dominicana ofreció su primer concierto en la región Norte (Cibao) de República Dominicana, específicamente en el Gran Arena del Cibao, donde reunió a casi 7 mil espectadores, consolidándose en la música urbana como una de sus exponentes más populares del país.

En marzo, Yailin celebró dos funciones de su espectáculo "Un jardín en el alma" en el United Palace de Nueva York y Ritz Theatre de Nueva Jersey.