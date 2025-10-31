Encuentro de generaciones: Yan Block presenta “444 Remix” junto a Ñengo Flow, De La Rose y Hades66

El fenómeno urbano Yan Block vuelve a la escena con el lanzamiento de “444 Remix”, una versión renovada de su éxito global. En esta nueva entrega, el artista puertorriqueño une fuerzas con el legendario Ñengo Flow, figura clave del movimiento urbano, y con dos de los nombres más sólidos de la nueva ola, De La Rose y Hades66, consolidando un encuentro que une pasado, presente y futuro del trap boricua.

Bajo la producción del reconocido Panda Black, creador de múltiples hits internacionales, “444 Remix” se erige como un himno contemporáneo de fuerza, estilo y energía. Su sonido combina la crudeza y elegancia del trap clásico con la innovación sonora que caracteriza a las nuevas generaciones, logrando un equilibrio entre lo nostálgico y lo vanguardista.

“Este remix representa evolución y respeto. Ñengo es una leyenda que abrió el camino para todos nosotros, y poder compartir un tema con él, junto a mis hermanos De La Rose y Hades66, es algo muy especial. ‘444 Remix’ es una declaración de unión dentro del movimiento”, expresó Yan Block sobre esta colaboración.

La voz dulce y melódica de De La Rose aporta un contraste al carácter oscuro y contundente de las barras de Yan Block, Ñengo Flow y Hades66, creando una textura sonora diversa y envolvente.

El lanzamiento viene acompañado de un videoclip cinematográfico y visualmente impactante, dirigido por el creativo iILMATO. Filmado en Miami, Florida, el video amplía el universo visual de la versión original de “444”, continuando la historia de la misteriosa pandilla femenina que capturó la atención de millones de fanáticos.

“Este remix me recordó por qué el trap sigue siendo un movimiento real, con calle y con visión. Yan Block tiene una energía única y estos chamacos vienen con hambre de hacer historia. ‘444 Remix’ suena y se siente grande”, comentó Ñengo Flow.

El tema original, “444”, ha superado 245 millones de streams en Spotify y acumula más de 103 millones de visualizaciones en YouTube.

Además del lanzamiento de “444 Remix”, Yan Block prepara una serie de presentaciones en vivo, nuevas colaboraciones de alto perfil y un calendario de actividades que refuerzan su compromiso con la evolución del género y su consolidación como figura global.

“444 Remix no es solo una canción. Es un paso más en mi historia, una confirmación de quién soy y hacia dónde voy. Estoy representando a Puerto Rico con orgullo, con mi sonido y con mi visión”, concluyó Yan Block.

Ya está disponible en todas las plataformas digitales.