Dejan en libertad bajo fianza a Masha: “No pueden conmigo, no van a poder nunca”

La cantante Asly Mariel Victoriano, mejor conocida como "Masha", fue puesta en libertad condicional como medida de coerción.

Una jueza del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso a Masha una medida de presentación periódica, impedimento de salida del país y una garantía económica de 100 mil pesos

Al salir del tribunal, la exponente urbana expresó: “Espérenme allá afuera, no pueden conmigo, no van a poder nunca… libre, libre”.

La exponente urbana fue detenida por un segundo teniente y un sargento de la Policía Nacional junto a Jhokomo Hernández, señalado como su pareja, mientras se desplazaban por el sector Villa Francisca a bordo de un vehículo Honda CRV, donde los agentes habrían encontrado dos libras de marihuana en fundas plásticas selladas.