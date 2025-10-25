Kiko el Crazy es detenido por alteración del orden público en Los Mina

La Policía Nacional detuvo el artista urbano José Alberto Rojas Peralta, conocido como Kiko el Crazy, por su participación en un incidente de alteración del orden público registrado en el sector Los Mina, Santo Domingo Este, la madrugada de este sábado.

De acuerdo a las autoridades, el accionar de Kiko el Crazy, conforme al reporte preliminar, “es reincidente y violatorio” a las disposiciones emitidas por el Gobierno y el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) ante el paso de la Tormenta Tropical Melissa por el país.

Según el informe preliminar, siendo aproximadamente las 03:00 de la madrugada de este sábado, agentes policiales que realizaban labores preventivas en la calle 14 de Los Mina, donde detectaron una aglomeración considerable de personas, incluyendo menores de edad, consumiendo bebidas alcohólicas en plena vía pública.

Según las informaciones recopiladas, la concentración había sido convocada por el mencionado artista con el supuesto objetivo de grabar un video musical, sin contar con los permisos correspondientes ni respetar las restricciones vigentes.

Al momento de la intervención, varios de los presentes reaccionaron de manera agresiva, lanzando piedras y botellas contra la patrulla policial, poniendo en riesgo la integridad de los agentes y provocando una grave alteración del orden público.

Durante el operativo fue detenido el ciudadano Rojas Peralta, quien fue trasladado a la dotación policial del ensanche Felicidad para los fines legales correspondientes, bajo la supervisión del Ministerio Público.

Asimismo se indica que, en fecha 23 de octubre de 2025, el mismo ciudadano ya había protagonizado un evento similar de carácter clandestino en el mismo sector, desafiando las medidas de seguridad dispuestas por las autoridades, evidenciando una conducta reincidente y contraria a la convivencia pacífica.