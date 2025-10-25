Exponente urbano Messiah sufre accidente de tránsito: “Hoy volví a nacer”

El exponente urbano Benito Emmanuel, conocido como Messiah, sufrió un accidente de tránsito al quedarse dormido mientras manejaba.

“Hoy volví a nacer, me quede dormido mientras manejaba desde La Capital para Santiago! Me levante cuando choque con un pote de luz!”, compartió el urbano en su cuenta de Instagram junto a una fotografía del su vehículo destrozado.

El llamado “Papá del trap” expresó que es un milagro estar vivo.

“Los paramédicos dijeron que estoy vivo de milagro! Todos los que me vieron en la autopista estoy bien! Gracias a los que me atendieron! Solo unas cuantas lesiones! Y estaré en observación hasta mañana! Gracias Dios!”, expresó.

Messiah, oriundo de Santiago de los Caballeros, ha trabajado como compositor para artistas como Maluma y French Montana.