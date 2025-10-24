Productor dominicano se destaca en Colombia en concurso de talento musical

El productor musical Misael Fermín Peña, (Moncholo La Vainilla) viajó desde la República Dominicana hasta Colombia para formar parte del concurso Jhompy ProMotion como productor asociado, aportando su experiencia en la industria de la música al desarrollo de nuevos talentos emergentes.

Moncholo La Vainilla es uno de los nombres más respetados dentro del movimiento urbano dominicano .

A lo largo de su trayectoria ha trabajado con algunos de los artistas más influyentes del género, incluyendo a Rochy RD,Tokisha, La Perversa , Yailin La Más Viral, Ángel Dior, La Mas Doll y Ceky Viciny, entre otros.

Su carrera despegó con “Qué perra mi amiga”, tema que conquistó las plataformas digitales y las emisoras radiales, seguido por otros hits como “Teteo”, “Davirito” y “Ellos vienen ellos van", consolidándolo como un productor de referencia en la música urbana Dominicana.

Su llegada a Colombia marca un nuevo capítulo en su carrera y un intercambio cultural entre ambos países.

“Estoy muy contento de ser parte de este proyecto. Colombia tiene un talento increíble y este concurso es una gran oportunidad para impulsar nuevas voces y sonidos”, expresó Moncholo durante su presentación en el evento.

Jhompy ProMotion en el concurso ofrece a los participantes la oportunidad de producir una canción profesionalmente y competir por premios que incluyen un videoclip oficial y promoción musical.

La incorporación de Moncholo La Vainilla como productor asociado refuerza el compromiso del proyecto con la calidad, innovación y proyección internacional de la música urbana.