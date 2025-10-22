La palabra "retiro" está de moda ¿y de relajo? en el mundo urbano

La palabra “retiro” está de moda y hasta de relajo, en algunos casos. Exponentes urbanos de Puerto Rico, Colombia y República Dominicana han utilizado la carta del adiós con frecuencia en los últimos tiempos. Varios de los que han anunciado su retirada no han cumplido lo que dicen. Al parecer, el dembow y el reguetón son adicciones difíciles de curar.

Esta dinámica de irse para volver se ha convertido en una estrategia que mantiene a los urbanos en la conversación, y curiosamente, alimenta el ansia y la expectativa del público.

Daddy Yankee, El Alfa, Feid Don Miguelo, Anuel, Don Omar, Nicky Jam, entre otros, se han visto en situaciones confusas relacionadas a despedidas de los escenarios

Feid "Ferxxo" durante su presentación en Altos de Chavón el sabado 8 de abril de 2023. Foto: Fuente externa

El más reciente en resumir esta tendencia es Feid, intérprete de temas como “Luna”, “Classy 101” y “Hey mor”.

A través de sus redes sociales, el colombiano Ferxxo anunció que se tomará un descanso de los escenarios hasta nuevo aviso, aunque aclaró que no se trata de una despedida definitiva.

"Es como una despedida, pero no se lo tomen tan en serio", comentó Feid al anunciar que va a tomarse un descanso de los escenarios hasta nuevo aviso.

Tras un año repleto de conciertos en distintos países, el “Ferxxo”, como es conocido, consideró que es momento de hacer una pausa.

“¡Gracias porque el 2025 se convirtió en el año más chimba y más importante de toda mi vida! ...No extrañen mucho al Ferxxo en los escenarios por ahora”, escribió en Instagram.

Daddy Yankee, cantante puertorriqueño.Foto: Instagram

El ejemplo más grande de los retiros a nivel global es el de Daddy Yankee. El “Big Boss” anunció su retiro “definitivo” en 2022, acompañado de su álbum Legendaddy y su gira “La última vuelta”.

Su decisión, según explicó, estuvo motivada por dedicar su vida a Dios.

Su estatus como “leyenda” dejó a la industria y a sus fans en un estado de espera ante la posibilidad de una colaboración sorpresa o un último concierto. Y, en julio pasado, lanzó un nuevo sencillo titulado “Sonríele”.

El próximo 26 de octubre lanzará “Lamento en baile”, su primer álbum bajo su nueva etapa espiritual. El título proviene del Salmo 30:11: “Has cambiado mi lamento en baile”.

Don Omar celebra un año libre de cáncer.Foto: Instagram

El nombre de Don Omar volvió a ser tendencia el pasado viernes, pero esta vez por una falsa alarma de retiro.

La noticia de su presunta despedida impactó a muchos, y demostró cuánto impacta aún el “Rey del Reggaeton” en la cultura popular.

Luego, fuentes cercanas al equipo de Don Omar rápidamente salieron para desmentir el rumor.

“Eso salió de una entrevista que hizo en julio, que se volvió viral ahora, pero en ningún momento tiene planes de abandonar la música, sino todo lo contrario”, precisaron sus representantes.

Por ahora, Don Omar sigue en el trono y preparando nuevos proyectos, según su equipo.

Nicky Jam.foto: fuente externa

El reguetonero Nicky Jam también tuvo que salir a aclarar que fue falso lo del retiro de la música y que se debe a sus problemas que ha enfrentado con el alcohol.

“Y me afecta de una manera que dije me voy a retirar y es una mentira, no me voy a retirar y nunca me retiraré. Incluso publiqué un video, lo edité y dije que me estaba retirando, eso fue el alcohol”, explicó hace justo un año.

“He estado luchando con esto desde hace un par de años. Tengo mis días donde me pongo loco; 5 o 6 días. Para ser sincero, hoy fumé marihuana, porque estoy luchando con la ansiedad de no estar tomando”, señaló.

Unas palabras del cantante puertorriqueño Anuel AA se malinterpretaron.AMEHD GITTE

El también puertorriqueño Anuel AA es un experto. En 2020 dejó a sus seguidores en shock al sugerir su retiro. Días antes de su anuncio oficial, ya había sembrado la duda en redes sociales con mensajes dramáticos.

El momento perfecto llegó cuando Anuel escribió: “Nos vemos en los Grammys y después, no sé, no quiero cantar más “. Este post se interpretó como una señal de que Anuel estaba listo para colgar el micrófono.

No obstante, la pausa fue breve. Tiempo después, Anuel AA volvió al ruedo con nueva música, álbumes que se dispararon en las listas y nuevos éxitos globales.

Lo más reciente en su trayectoria es la gira “RHLM2 (Real Hasta La Muerte 2)”.

El ciclo de 20 fechas comenzó en noviembre de 2024 y finalizó recientemente, el pasado 21 de septiembre, dejando saber que, para Anuel, el drama del retiro es un capítulo superado, al menos por ahora.

El Alfa durante la rueda de prensa del anuncio de su gira de despedidaCortesía

En República Dominicana, la narrativa de la despedida ha tomado forma con uno de sus líderes indiscutibles: El Alfa.

“El Jefe” del dembow, puso fecha de caducidad a los escenarios. A principios de año, el artista anunció una pausa de las redes sociales por el fallecimiento de su abuela, explicando que se dedicaría al luto.

“Mis sentimientos son importantes, y mi abuela me enseñó a amar a Dios, sobre todo, por lo tanto, guardaré luto en su memoria”, compartió en sus plataformas.

En medio de este paréntesis, reveló su decisión más grande: el retiro de los escenarios será el 18 de diciembre de 2025.

“Esos días se acercan y ya no volveré a cantar”, fue su declaración. Para sellar este capítulo, El Alfa anunció en mayo su gira mundial “El Último Baile Tour”.

Tras casi dos décadas de entrega a la música urbana y al posicionamiento a nivel mundial del dembow, su despedida, al parecer, es definitiva y, según afirmó, se debe a razones personales y espirituales.

“Dios me ha permitido disfrutar lo que es no tener nada y tenerlo todo… Este es mi último año”, dijo. Su tour pasará por Estados Unidos, Europa y América Latina antes de su retiro programado.

Don Miguelo dice que no cree en el retiro del arte y los escenarios por la energía que le transmite como artista estar vigente.Fuente externa

Otro caso: aunque en el 2024 insinuó retiro, el pasado mes de julio Don Miguelo afirmó que no cree en el retiro del arte y los escenarios por la energía que le transmite como artista estar vigente.

El reguetonero explicó que se puede reducir la cantidad de trabajo y la exposición pública de manera gradual, destacando que tomó en una pausa tras decidir no presentarse en República Dominicana por seis meses.

En Santo Domingo está pendiente un concierto en el Estadio Quisqueya, donde se había propuesto celebrar sus 20 años en la música urbana.

La presentación, que estaba pautada para el 26 de julio de 2025, fue pospuesta bajo el argumento de que el artista se encontraba "cansado mentalmente".