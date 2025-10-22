De Materialista a espiritual, la urbana exhibe feliz "un matrimonio, un hogar, una hija"

La Materialista y Eury Matos eran "dos personas que iban por la vida a mil, solo pensado en lograr cosas materiales, probablemente para llenar vacíos que el dinero no podía comprar". Ella es quien posteó eso en su Instagram.

Todo cambió y este 22 de octubre "tenemos más de lo que jamás imaginamos: un matrimonio, un hogar, una hija".

Sobre la imagen que acompaña esta nota, en su Instagram, Yameiry Josefina Infante Honoret (nombre real de la exponente urbano) celebra su triunfo en el amor.

"Feliz segundo aniversario de nuestra boda civil 22.10.23 Te amo esposo mío @eurymatos. Dios nos bendiga nos llene de sabiduría para seguir sosteniéndola nuestro matrimonio con amor y respeto".

Fruto de ese amor nació hace casi tres meses Emery, a quien la intérprete de "Las chapas que vibran" está dedicada completamente, tanto así que decidió no tener niñera, informó su esposo.