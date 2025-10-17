Eladio Carrión alerta sobre el uso de cigarrillos electrónicos: “Quiero ver a mis hijos crecer”

El rapero puertorriqueño Eladio Carrión compartió este jueves con sus seguidores la meta que se propuso para el 2026: dejar de fumar.

Carrión reflexionó en su cuenta de X sobre el uso de los cigarrillos electrónicos y el daño que causan a la salud, por lo que considera que es "irresponsable" que algunos famosos se dediquen a promoverlos. Además reveló que está disminuyendo la cantidad de cannabis que acostumbra consumir al día, teniendo como plan dejarlo por completo el 7 de noviembre, día del cumpleaños de sus gemelos.

"Y todas las personas que tienen influencia y que han promocionado vapes han sido irresponsable con la juventud. Eso si que es una mierda que los va a ir matando poco a poco. Los sauceboyz no apoyamos el vaping, dejen eso, tengo muchos amigos que han estado al borde de la muerte por eso, no es un chiste", afirmó.

"Algo que llevo haciendo poco a poco. Me fui de fumar media oz todos los días, a fumarme como 3-5 blones semanales. Quiero ver mis hijos crecer", agregó.

Asimismo, el intérprete de "Paz mental" confesó que ha rechazado contratos millonarios para ser imagen de marcas de aparatos vapeadores y marihuana.

"A mí me han ofrecido millones de dólares de cantazo solo por utilizar mi nombre para marcas de vapes y cannabis (no medicinal) y con una sonrisa he pichao todo porque al final del día eso es trabajo del diablo y aquí estamos firmes con Él de arriba. No estoy diciendo que es malo fumar Canabis porque tiene sus pros solo que abusan mucho y de muy jovenes", explicó.