Rapero Wilmer Roberts es reconocido en Premios Dominicanísimos

El rapero Wilmer Roberts fue reconocido en la categoría “Calle con Conciencia”, en Premios Dominicanísimos, la premiación que distingue a los dominicanos en el exterior.

Wilmer Roberts fue el único representante del género urbano en esta edición de los premios.

El premio le fue otorgado gracias al impacto de su canción “Querido Duarte”, un monólogo poético y crítico dirigido al padre de la patria, Juan Pablo Duarte, en el que el artista reflexiona sobre lo que la República Dominicana y los dominicanos se han convertido desde la muerte de su fundador.

“Este premio no es solo mío, es de todos los dominicanos que creen en la fuerza de la palabra, en la música con propósito y en la importancia de mantener viva nuestra identidad dondequiera que estemos”, expresó el artista al recibir la distinción en Boston.