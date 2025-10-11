Reguetonero Zion ya está en su casa recuperándose de accidente de tránsito

Tras varios días hospitalizado por un accidente de tránsito, el reguetonero boricua Zion está dado de alta y se encuentra en su casa recuperándose.

“Zion ya se encuentra en su casa, recuperándose poco a poco y muy agradecido por toda las oraciones recibidas”, se informó a través de sus redes sociales.

“Sus oraciones le están llegando y dándole fuerzas para continuar su recuperación”, expresaron.

El artista puertorriqueño fue hospitalizado el 7 de octubre tras sufrir accidente de tránsito, presuntamente mientras conducía un vehículo todoterreno.

De inmediato, se informó que la condición médica de Zion era “reservada”.

Zion fue miembro del dúo de Zion y Lennox por más de 20 años, hasta que en noviembre de 2024 anunciaron su separación debido a "intereses profesionales y personales" del primero.

La decisión, según detalló un comunicado de prensa en aquel entonces, "se toma tras una cuidadosa evaluación de los intereses profesionales y personales de Zion a principios de 2024".

El anuncio de la separación se dio después de que Lennox se presentase sin Zion en el cierre de campaña el 3 de noviembre de 2024 de la gobernadora electa de Puerto Rico, Jenniffer González.

"Consideramos necesario tomar esta decisión para proteger la integridad de su marca y Zion pueda enfocarse en sus proyectos futuros", afirmó el equipo de trabajo de Zion.