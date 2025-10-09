Estos son los 25 mejores artistas de reggaetón de todos los tiempos, según Complex

Bad Bunny encabeza la lista de los 25 mejores artistas de reggaetón de todos los tiempos de la revista estadounidense Complex, donde entre sus logros destacan haber logrado el mayor número de reproducciones en streaming del mundo entre 2020 y 2022.

Asimismo, describe al nativo de Vega Baja, Puerto Rico, como "uno de los artistas más grandes del mundo, un fenómeno global que nunca ha rehuido reconocer a todos los artistas de reggaetón que le abrieron el camino".

"El Conejo Malo" lidera el listado que incluye a Daddy Yankee (2), Wisin y Yandel (3), Don Omar (4), Tego Calderón (5), J Balvin (6), Ozuna (7), Ivy Queen (8), Arcángel (9), Karol G (10), Zion y Lennox (11), Jowell y Randy (12), Plan B (13), Rauw Alejandro (14), Anuel AA (15), Calle 13 (16), Héctor y Tito (17), Nicky Jam (18), Farruko (19), Maluma (20), J. Álvarez (21), Ñengo Flow (22), De La Ghetto (23), Myke Towers (24) y Feid (25).

El artículo ha generado debate en programas de panel de Puerto Rico, como en el canal de Molusco TV, donde afirmaron que Feid no debería estar incluido ya que sus logros como intérprete son recientes.

"Si Feid no hubiese sido novio de Karol, no hubiese tenido el éxito que tiene en la vida, esa es mi opinión", dijo el locutor Alí Warrington.