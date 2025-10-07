Trump critica elección de Bad Bunny para actuar en el Super Bowl: "Nunca he oído hablar de él"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó la elección de Bad Bunny como el artista encargado de la actuación para el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026 durante una entrevista vía telefónica para el canal de televisión conservador Newsmax tras la pregunta del periodista Greg Kelly, quien se refirió a los comentarios del artista sobre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE).

Greg Kelly: "La NFL acaba de elegir a Bad Bunny o El Conejo como se llame, este tipo, que odia a ICE, no le gustas, acusa de racismo todo lo que no le gusta. ¿Crees que tal vez deberíamos considerar un boicot de la NFL o algo así? Este tipo no parece un artista unificador y mucha gente ni siquiera sabe quién es".

Trump: "Nunca he oído hablar de él, no sé quién es, no sé porqué lo están haciendo, es como una locura. Luego culpan a algún promotor que contrataron para que entretuviera. Creo que es absolutamente ridículo".

El monologo del cantante puertorriqueño en "Saturday Night Live" provocó que la congresista republicana Marjorie Taylor Greene pidiera este lunes a la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobar un proyecto de ley para convertir el inglés en el idioma oficial y único del país, después de que él dijera que el país debía aprender español antes de su presentación en el juego final de la NFL el próximo 8 de febrero.