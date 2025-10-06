Shadow Blow agradece a Yeni Berenice por impulsar la inclusión a través del arte y la moda

El cantautor Shadow Blow expresó su agradecimiento a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, por la invitación al desfile por la inclusión “La libertad que nos une”, organizado por la Procuraduría General de la República (PGR) en el marco del RD Fashion Week 2025.

El artista se mostró honrado de participar en una actividad que resalta valores esenciales como la inclusión, la dignidad y la resiliencia.

“Me honra la distinción y celebro esta valiosa iniciativa que promueve la empatía social y la inclusión a través de LibertyRD”, expresó el intérprete de “Oh oh”, “Mensaje directo” y “Una necesidad” sobre la gala del pasado sábado en el hotel Marriott.

La PGR informó que el desfile, bautizado como “La libertad que nos une” tuvo como objetivo promover la visibilidad y el empoderamiento de diversos segmentos vulnerables, incluyendo personas privadas de libertad, personas con discapacidad, adultos mayores y niños en situaciones de riesgo dentro de la industria de la moda.

Asimismo, en ese acto se lanzó la marca Liberty RD, gestionada por la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), con el fin de posicionar y comercializar productos elaborados por internos y destinar los beneficios económicos a estos y sus familias.

Shadow Blow y Yeni Berenice Reynoso.

Shadow Blow valoró la iniciativa liderada por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso, y la labor de la PGR en transformar ese desfile en una “pasarela de vida”, como lo definió la institución para destacar el rol de la moda como instrumento social y de cambio.