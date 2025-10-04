¿Se acabó el amor? Circulan rumores sobre una posible separación entre Karol G y Feid

Los fanáticos de Karol G y Feid notaron recientemente el distanciamiento que ha tomado la pareja, por lo que empezaron a circular rumores sobre una posible separación.

El exceso de trabajo en la carrera de ambos habría generado la ruptura amorosa entre los cantantes colombianos.

Según la periodista mexicana Flor Rubio, la pareja recibió después del verano una carga de trabajo importante al convertirse en dos de los artistas más influyentes.

La última vez que los intérpretes de "Verano rosa" se dejaron ver juntos fue en el mes de mayo, cuando asistieron a la premier del documental ‘Mañana fue muy bonito’.

Actualmente Karol se encuentra promocionando su más reciente álbum de estudio, "Tropicoqueta", que ha incluido presentaciones en emblemáticos escenarios, entre ellos en la NFL, en Brasil, en el Vaticano junto a Andrea Bocelli y cabaret Crazy Horse en París.

Por su lado, Feid continúa lanzando nuevas colaboraciones y trabajando en su próximo disco.