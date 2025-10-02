Sheff G, rapero que acompañó a Trump en un mitin en Nueva York, condenado por intento de asesinato

Un rapero de la ciudad de Nueva York que se unió al presidente Donald Trump durante un mitin de campaña el año pasado fue sentenciado a cinco años tras las rejas después de admitir que utilizó las ganancias de su carrera musical para alimentar la violencia de pandillas en Brooklyn.

Sheff G, cuyo nombre legal es Michael Williams, también deberá cumplir cinco años de libertad supervisada una vez que sea liberado según los términos de la sentencia impuesta el miércoles.

Él y el juez acordaron la sentencia cuando el rapero se declaró culpable a principios de este año de intento de asesinato y conspiración. La fiscalía pedía una pena de 20 años de prisión.

“Este acusado tenía talento y oportunidades, pero decidió usarlos para alimentar la violencia en lugar de construir un futuro mejor”, dijo el fiscal de distrito de Brooklyn, Eric González, después de la sentencia.

El rapero de 27 años, cuyas canciones y videos acumulan millones de visualizaciones en YouTube y transmisiones en Spotify, se encontraba entre los arrestados en relación con una larga investigación sobre tiroteos relacionados con pandillas en Brooklyn. Las acusaciones de violencia contra Sheff G ya se habían hecho públicas cuando apareció con Trump en el escenario en mayo de 2024.

Más de 30 presuntos miembros de los 8 Trey Crips y de la pandilla afiliada a la misma, la pandilla 9 Ways, han sido acusados formalmente. Veintitrés se han declarado culpables de diversos cargos, mientras que siete casos siguen pendientes.

Entre los acusados se encontraba Tegan Chambers, rapera conocida como Sleepy Hallow, quien también compartió el escenario con Trump y Sheff G durante el mitin del 23 de mayo de 2024 en el Bronx. Chambers fue sentenciada la semana pasada a un año de prisión tras declararse culpable de un cargo de conspiración.

En ese momento se le preguntó a un portavoz de la campaña de Trump si la campaña sabía de los cargos y si fue el expresidente quien buscó el apoyo de los raperos o al revés.

“Como dijo Sheff G: ‘Siempre susurran tus logros y gritan tus fracasos’”, respondió el portavoz de la campaña, Steven Cheung.

Los fiscales dijeron que Sheff G repartió dinero y joyas entre los miembros de pandillas mientras luchaban contra sus rivales en Brooklyn.

Dicen que el rapero actuó como conductor de escape en al menos una ocasión, llevando a tres coacusados de ida y vuelta a un tiroteo en 2021 dirigido contra un rival, pero que en su lugar atropelló a dos transeúntes. Sheff G incluso invitó a miembros de la pandilla a una cena suntuosa en un asador de Manhattan para celebrar un tiroteo en 2020 en el que murió un presunto miembro de una pandilla rival y cinco personas resultaron heridas, según la fiscalía.

Videos de vigilancia, publicaciones en redes sociales, mensajes de texto y más evidencia documentan las actividades criminales, y los dos raperos también se jactaron de sus fechorías en sus canciones, dijo la oficina de González.

El abogado de Sheff G, Arthur Aidala, no respondió de inmediato a un correo electrónico en busca de comentarios el miércoles. Anteriormente, había dicho que el acuerdo con la fiscalía era en el mejor interés de todos los involucrados.

Sheff G y Sleepy Hallow estuvieron entre los nombres notables que Trump promocionó durante sus paradas de campaña mientras trabajaba para cortejar a los votantes negros en su camino hacia la recuperación de la Casa Blanca.