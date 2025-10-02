Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Nicky Jam recibe el título de doctor honoris causa de universidad en Colombia

Esta no es la primera vez que el intérprete de "Insomnio" es vinculado al sector educativo.

Nicky Jam recibe reconocimiento de la Universidad de la Costa en Barranquilla, Colombia.

Listín DiarioSanto Domingo, RD

Nicky Jam recibió el título de doctor honoris causa de la Universidad de la Costa (CUC) de Barranquilla, Colombia, por sus aportes a la industria creativa en una ceremonia donde estuvo acompañado por su esposa, la modelo colombiana Juana  Valentina Varón. 

"Gracias de corazón a la Universidad de la Costa por concederme el Doctorado Honoris Causa en Industrias Creativas y Emprendimiento Cultural. Un honor que recibo con humildad y compromiso. Lo recibo con mucha gratitud y con más ganas que nunca de seguir creando y compartiendo", expresó el artista. 

Esta no es la primera vez que el intérprete de "Insomnio" es vinculado al sector educativo. 

Se recuerda que en 2023 el cantante de música urbana patrocinó una beca académica para un joven estudiante a través de la Fundación Cultural Latin Grammy.

La Beca Prodigio Nicky Jam fue otorgada al joven pianista dominicano Leomar Cordero. 

