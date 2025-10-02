Lápiz Conciente y El Alfa revelan adelanto de su colaboración

Luego de una petición de paz y unión en favor del genero urbano dominicano, Lápiz Conciente y El Alfa se unieron para su primera colaboración juntos.

Ambos cantantes aparecieron este jueves en un video publicado en redes sociales, donde revelaron un adelanto del tema que grabarían a dúo junto a la producción musical de Chael.

"Reviviendo los muertos deambulan y ahora andan con Reconocidos, no fue Torni, fui yo que lo dije", dice el verso de Lápiz con una supuesta indirecta al empresario puertorriqueño Raphy Pina, quien el pasado fin de semana se refirió brevemente al rapero dominicano en la página de Reconocidos.

Por su lado, El Alfa confirmó que el tema incluirá dardos a varios de sus compañeros de la industria.

"Hay 3 heridos de bala", escribió en sus historias de Instagram.

A finales del mes pasado, "El Papá del Rap" abogó por la unidad haciendo las paces con Santiago Matías y expresando sus deseos de trabajar con sus rivales, entre ellos El Alfa y Shelow Shaq.