El club del mal ejemplo tiene nuevos miembros del mundo urbano: "Shupamela" y “Menor Queen”

Hay exponentes urbanos que más allá de su ganada popularidad traspasan los límites de las buenas costumbres sociales y pasan a ser figuras mediáticas por irrespetar lo que muchos consideran sagrado: la patria, la educación o la religión. El Alfa, Dj Adoni, Don Miguelo, Tokisha y más reciente Pamela Sandoval (Shupamela) y Darielis Marchena (“Menor Queen”) forman parte de ese “club del mal ejemplo”.

El más reciente gran pleito lo armaron “Shupamela” y la “Menor Queen”. Su video con contenido vulgar y obsceno grabado dentro de una escuela de Invivienda fue una falta grave que puso a la gente en pie de rechazo a esa acción que muchos tildan de vandálica.

Ante los hechos, el Ministerio de Educación (Minerd) informó la suspensión de sus funciones a varios servidores de la Escuela Lilian Portalatín Sosa, incluyendo coordinadores y personal administrativo.

La cartera educativa adelantó que solicitará a la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos la prohibición total de la difusión del material grabado, a fin de evitar que continúe circulando y afectando a la comunidad educativa y a la sociedad en general.

Shupamela se defendió diciendo que fue contratada para grabar el video musical y “como artista simplemente me presenté el día del rodaje y seguí las instrucciones del equipo de producción”.

La creadora de contenido aseguró que no tuvo participación en la elección del lugar ni en la organización de la logística. “Jamás fue mi intención faltar el respeto al sistema educativo dominicano ni a la comunidad”, expresó.

Sin embargo, éste no es el primer “desacato” que vemos. Este país registra una lista larga de figuras que han chocado con los valores a propósito para ganar fama o simplemente porque les dio la gana.

El Alfa en 2015 protagonizó uno de las situaciones más mediáticas al referirse de manera despectativa a los padres de la patria, por lo que tuvo que limpiar varios días en la Plaza de la Bandera.

EL ALFA ofendió a los padres de la patria

El caso de El Alfa es uno de los más recordados cuando se habla de faltas graves a la moral cívica en República Dominicana.

El escándalo acontenció en 2015 cuando el intérprete ofendió públicamente la memoria de los fundadores de la nación: Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella.

La respuesta de las autoridades fue contundente. El Alfa fue condenado a 15 días de trabajo comunitario, obligándolo a barrer la Plaza de la Bandera.

Ver al popular exponente urbano, conocido por su flow, barriendo la plaza responsablemente se convirtió en una lección de las consecuencias por irrespetar los Padres de la Patria.

Además, la sanción incluyó un componente educativo y económico. Él tuvo que asumir el costo de reponer cien banderas dominicanas y financiar la distribución de 300 ejemplares del “Ideario de Duarte” en la misma plaza.

Luego de salir a pedir disculpas públicas por el “teteo” en las provincias Duarte y Hermanas Mirabal, DJ Adoni lo volvió a hacer algo parecido en Los Minas, acompañado del cantante urbano Bulova.

DJ ADONI Y LOS "teteos"

En julio de 2021, en plena crisis por el COVID-19, Dj Adoni organizó la famosa “caravana del teteo”. Este evento multitudinario recorrió varios pueblos de las provincias Duarte y Hermanas Mirabal, ignorando por completo las restricciones sanitarias del momento.

El Ministerio Público le impuso inmediatamente a Julio Adoni Gross González una sanción. Su castigo fue el trabajo social preventivo contra el COVID-19, en colaboración con las autoridades.

El propio musicalizador reconoció públicamente su error, admitiendo que la actividad puso en riesgo la salud de cientos de ciudadanos.

Don Miguelo se vio involucrado en la difusión de videos de menores bailando de forma inapropiada para su edad.

Don Miguelo y la “ca’lne”

En continuación a casos en pandemia, Don Miguelo también resultó detenido y enviado a prisión preventiva por difundir videos en redes sociales donde aparecían menores de edad bailando de forma sensual.

Esta situación, que tocó temas delicados de protección a la niñez, generó un fuerte rechazo social, y a la vez, mucha atracción, alcanzando miles de vistas en las transmisiones.

Aunque finalmente fue puesto en libertad, se le impuso una medida de coerción que lo forzó a la presentación periódica ante las autoridades.

A esto se sumó otro desacato, esta vez en el ámbito sanitario: en agosto de 2021, al vociferar su libertad, Don Miguelo convocó a una multitud en la provincia Duarte.

Esta celebración arriesgó a sus seguidores a un seguro contagio y sumó otra mancha a su historial de faltas.

Tokischa se hizo fotos con poca ropa o provocativa frente a un altar de la Virgen en Jarabacoa.

Tokischa ANTE LA VIRGEN

En 2021, la exponente urbana Tokischa generó un escándalo nacional tras posar semidesnuda en el Santuario de la Virgen de la Altagracia, ubicado en Jarabacoa, provincia La Vega.

Las imágenes, en las que posó simulando actitudes sexuales, desataron el enojo de las autoridades locales y de gran parte de la comunidad católica.

El Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa reaccionó y, a través de un comunicado, rechazó la conducta de la intérprete.

En el texto, calificaron a Tokischa como “irreverente e irrespetuosa”. La declaración oficial no se limitó a un simple señalamiento: el cabildo tildó de “repudiable” su accionar y advirtió que “no será pasado por alto por nuestro pueblo”.