Jowell cuenta cómo Bad Bunny cumplió el sueño de sus excompañeros de escuela años después

El reguetonero puertorriqueño Jowell contó una bonita acción que hizo Bad Bunny con su promoción de la escuela.

El integrante del dúo Jowell y Randy recordó que cuando el “Conejo Malo” estaba en la secundaria su su clase quería contratarlos para que cantaran en la fiesta de la promoción, pero no tenían los recursos para hacerlo.

Años más tarde cuando el intérprete de “Nuevayol” alcanzó el éxito, invitó a todos los estudiantes y alquiló una discoteca para una fiesta privada con los artistas.

“En ese año, cuando Bad Bunny se iba a graduar de la escuela superior, ellos querían a Jowell y Randy para su graduación”, inició diciendo el reguetonero en el podcast “Uno más”, del diario El Comercio. “Lamentablemente era una escuela que no tenía muchos recursos (...) y obviamente nosotros en esa época estábamos tan ocupados que tampoco como que podíamos estar haciendo concesiones. El que no pueda, no pueda”, agregó.

El artista urbano, de 43 años, expresó que recordar esa historia le provoca sentimiento por el “corazón tan grande” que tiene Bad Bunny.

“Después de que pasaron los años que él logra el éxito, que hoy en día conocemos, él alquiló una discoteca en Puerto Rico y él invitó a toda su clase completa, y él le pagó los pasajes a los estudiantes que se habían ido para Estados Unidos. Él trajo a toda la promo y le dijo: ‘Bueno, ¿se acuerdan que no pudimos contratar a Jowell y Randy? Aquí están Jowell y Randy”, relató.

Jowell explicó que él y su compañero le hicieron un show privado a los excompañeros de clase de Benito Ocasio Martínez, nombre de pila de Bad Bunny.

Recientemente, Bad Bunny fue anunciado como el artista que encabezará Super Bowl de 2026, tras haber culminado su residencia en Puerto Rico "No Me Quiero Ir De Aquí", generando un estimado de $733 millones en la isla.

En cada fecha de su residencia, Bad Bunny invitó a celebridades, entre ellas LeBron James, Penélope Cruz y Kylian Mbappé, a unirse a su fiesta. También actuó con muchos músicos, incluyendo a los pesos pesados puertorriqueños como Jowell y Randy, Arcángel y Marc Anthony.